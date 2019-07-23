Güzel oyuncudan olay itiraf: Oyunculuğum değil cinsel yönüm konuşuluyor

1 Megan Fox/ Transformers Transformes'da Mikaela karakterine hayat veren güzel oyuncu Megan Fox, filmde başarılı oyunculuğuyla anılmak yerine cinsel bir obje olarak görülmekten oldukça rahatsız olduğunu söyledi. Fox, Transformes'daki karakterinden, yalnızca ateşli bir kadın olarak görülmesi gerektiği için ve çekimlerde yönetmenden devamlı ''Sıcak ol'' uyarısını duyduğu için nefret ediyor.

2 Lost/ Evangeline Lilly Evangeline Lilly, Lost dizisinde hayat verdiği Kate karakterinin ilk başlarda oldukça havalı olduğunu düşünmüş. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Kate'i oldukça sıradan ve iğrenç bulduğunu söylüyor. Evangeline Lilly'e göre Kate'in dizi boyunca yaptığı tek şey adam kovalamaktı...

3 Twilight/ Pattinson Bir dönem bayıla bayıla izlediğimiz Alacakaranlık serisinde, Robert Pattinson'un canlandırdığı yakışıklı vampir Edward'ı bilmeyenimiz yoktur. Pattinson, hayat verdiği Edward karakterini fazla mükemmel buluyor ve gerçek hayatta birinin bu kadar mükemmel olabilmesinin saçma olduğunu düşünüyor.

4 Harry Potter/ Daniel Radcliffe Harry Potter filminde canlandırdığı Harry rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Daniel Radcliffe, filmdeki performansını oldukça zayıf ve tekdüze bulduğu için Harry karakterinden nefret ediyor.

5 Aşkın 500 Günü/ Joseph Gordon Aşkın 500 Günü filminde, Tom Hansen karakterine hayat veren ünlü aktör Joseph Gordon, Tom'un bencil biri olduğunu düşünüyor. Gordon, Tom'un aşık olduğunu sandığı Summer karakterine aslında tamamen takıntı duyduğunu ve genç kadını kişisel hırslarına alet ettiği görüşünde.

6 Star Wars/ Alec Guinness Efsane film Star Wars'da Obi-Wan Kenobi karakterini canlandıran Alec Guinness, filmden yüklü bir miktar kazandığını fakat filmle ilgili tek olumlu şeyin bu olduğunu düşünüyor. Guinness'e göre Star Wars bir 'Peri masalı çöplüğü' ve Obi-Wan Kenobi, genç nesile oldukça uzak bir karakter.

7 Blake Lively/ Gossip Girl Amerikan gençlik dizilerinin unutulmazları arasında yer alan Gossip Girl'de Serena karakterine hayat veren ünlü oyuncu Blake Lively, gerçek hayatta Serena'dan çok farklı olduğunu söylüyor. Lively'e göre Serena gurursuz bir kız ve diğer genç kızların örnek alması gereken bir karakter değil.

8 Katherine Heigl/ Knocked Up Knocked Up filminde Alison Scott karakterine hayat veren güzel oyuncu Katherine Heigl de üstlendiği rolden nefret eden ünlülerden... Heigl'e göre Knocked Up filmi, erkeklerin sevimli ve komik, kadınların ise devamlı gergin insanlar olduğu mesajını veriyor.

9 Grinin Elli Tonu/ Jamie Dornan Erotik sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Grinin Elli Tonu filminde Christian Grey karakterini canlandıran yakışıklı aktör Jamie Dornan, gerçek hayatta Christian Grey'den çok farklı olduğunu söylüyor. Çünkü Dornan'a göre birilerinin cinsel tercihini yargılamak kimsenin haddi değil.