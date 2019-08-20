Güzel oyuncunun eşcinsel aşığı oynadığı filmin fragmanı yayınlandı!

1 Edebiyat tarihinin en başarılı yazarlarından Virginia Woolf ile Vita Sackville-West arasındaki romantik ilişkiyi konu alan Gemma Arterton ve Elizabeth Debicki'li Vita & Virginia'dan yeni görüntüler yayınlandı.

2 2 yazarın gerçek aşk hikayesi... Roman yazarı Virginia Woolf ve şair Vita Sackville-West'in arkadaşlığı ve büyük aşkı, sinemaya uyarlandı.

3 Prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan Vita&Virginia, Eileen Atkins'in aynı isimli tiyatro oyunundan sinemeya uyarlandı. İkilinin birbirine yazdığı ve daha sonra kitaplaştırılan mektuplaşmalardan uyarlanan senaryo, West ve Woolf'un tanışmalarını ve büyük aşka dönüşen dostluklarını anlatıyor.

4 En son Murder Mystery isimli yapımda seyirciyle buluşan Gemma Arterton'ı, Vita Sackville-West rolünde izleyeceğiz, son yıllarda şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Elizabeth Debicki de Virginia Woolf olarak karşımıza çıkıyor. Isabella Rossellini gibi önemli bir ismi de kadrosunda bulunduran filmde üçlüye Ruper Penry-Jones, Peter Ferdinando ve Emerald Fennell gibi isimler eşlik ediyor.

5 Duygularına karşı koyamadı evliyken eşcinsel ilişkisi başladı... Virginia Woolf'un kızlık soyadı Stephen, yani kendisi kocasının soyadıyla ünlenmiş biri. Aslına bakarsanız eşi, Virginia için bir yayın evi kurdu ve Virginia bu sayede kitaplarını daha rahat yayımlama imkanı buldu. Tabii bir beyefendi ile evlenmesi, içinde yatan asıl duyguların dışa vurmasına hiçbir zaman engel olmamış. Leonard Woolf ile hayat arkadaşlığına devam ettiği yıllarda, Harold Nicolson'ın eşi Vita Sackville-West ile tanışmış ve fazlasıyla yakın münasebetlerde bulunmuştur. Aralarındaki eşcinsel ilişkinin on yıla yakın bir süre devam etmiş olan Vita ve Virginia'nın bu yakınlaşması, birbirlerine yazdıkları mektuplar ya da tuttukları günlükler ile birlikte kesinlik kazanmış bir gerçek.

6 Ölene dek arkadaş olarak kaldılar.. İki meşhur yazar arasındaki ilişki 1922 yılında başladı ve yaklaşık on yıl sürdü ancak ikilinin ilişkisi sona erdikten sonra da, 1941 yılında Woolf ölene kadar arkadaş olarak kaldılar. Woolf, 1928 tarihli romanı "Orlando"yu Sackville-West'e adadı. Sackville-West'in oğlu Nigel Nicholson, bu romanı "edebiyatın en uzun ve baştan çıkarıcı aşk mektubu" olarak tanımladı.

7 Vita Sackville-West'ı canlandıran Gemma Arterton, Cravesend Grammar School for Girls adlı okulda okudu, ardından The Miskin Theatre'da oyunculuk dersleri aldı. Arterton, liseden mezun olmasının ardından Royal Academy of Dramatic Art (Drama Akademisi)'ne kayıt oldu. Henüz drama okulunda okuduğu yıllarda ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. 2007 yılında, Capturing Mary adlı T.V. filmi ile yaşayan Arterton, aynı yıl rol aldığı ikinci sinema filmi olan St Trinian's ile Empire dergisi tarafından en iyi yardımcı oyuncu ödülüne aday gösterildi.

8 Virginia Woolf'u canlandıran Elizabeth Debicki, 2010'da oyunculuk kariyerine başladı. Oyuncu Paris, Fransa doğumlu. Melbourne Üniversitesi, Huntingtower Yüksek Okulu mezunu. 2013 yapımı rol aldığı The Great Gatsby filmiyle tanındı.

9 Virginia Woolf