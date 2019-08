Güzel oyuncunun eşcinsel aşığı oynadığı filmin fragmanı yayınlandı!

Virginia Woolf'un kızlık soyadı Stephen, yani kendisi kocasının soyadıyla ünlenmiş biri. Aslına bakarsanız eşi, Virginia için bir yayın evi kurdu ve Virginia bu sayede kitaplarını daha rahat yayımlama imkanı buldu. Tabii bir beyefendi ile evlenmesi, içinde yatan asıl duyguların dışa vurmasına hiçbir zaman engel olmamış. Leonard Woolf ile hayat arkadaşlığına devam ettiği yıllarda, Harold Nicolson'ın eşi Vita Sackville-West ile tanışmış ve fazlasıyla yakın münasebetlerde bulunmuştur. Aralarındaki eşcinsel ilişkinin on yıla yakın bir süre devam etmiş olan Vita ve Virginia'nın bu yakınlaşması, birbirlerine yazdıkları mektuplar ya da tuttukları günlükler ile birlikte kesinlik kazanmış bir gerçek.

İki meşhur yazar arasındaki ilişki 1922 yılında başladı ve yaklaşık on yıl sürdü ancak ikilinin ilişkisi sona erdikten sonra da, 1941 yılında Woolf ölene kadar arkadaş olarak kaldılar. Woolf, 1928 tarihli romanı "Orlando"yu Sackville-West'e adadı. Sackville-West'in oğlu Nigel Nicholson, bu romanı "edebiyatın en uzun ve baştan çıkarıcı aşk mektubu" olarak tanımladı.

Vita Sackville-West'ı canlandıran Gemma Arterton, Cravesend Grammar School for Girls adlı okulda okudu, ardından The Miskin Theatre'da oyunculuk dersleri aldı. Arterton, liseden mezun olmasının ardından Royal Academy of Dramatic Art (Drama Akademisi)'ne kayıt oldu. Henüz drama okulunda okuduğu yıllarda ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. 2007 yılında, Capturing Mary adlı T.V. filmi ile yaşayan Arterton, aynı yıl rol aldığı ikinci sinema filmi olan St Trinian's ile Empire dergisi tarafından en iyi yardımcı oyuncu ödülüne aday gösterildi.