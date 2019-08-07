Son Dakika Haberleri: Güzel televizyon yıldızının kıyafetleri dudak uçuklatıyor! Gardırobu bir daire fıyatında
Son Dakika Fotogaleri

Güzel televizyon yıldızının kıyafetleri dudak uçuklatıyor! Gardırobu bir daire fıyatında

1 saat önce

2016 yılında 'My Kitchen Rules' programıyla sarsılmaz bir ün yakalayan Zana Pali'nin İtalya tatilinde giydiği kıyafetler, fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

1
Avustralya'da yayınlanan My Kitchen Rules isimli yetenek yarışmasıyla ünlenen Zana Pali, eşi ve oğluyla birlikte uzun bir İtalya tatiline çıktı.
2
Instagram hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Pali'nin, tatil esnasında değeri 42 bin doları bulan 17 farklı elbise giydiği fark edildi.
3
Her biri ünlü tasarımcıların elinden çıkan kıyafetlerin değeri dudak uçuklatırken, koleksiyonun çoğunu Dolce & Gabanna ve Versace markalarının oluşturduğu görüldü.
4
Ayrıntılı nakışlarla bezeli bu kıyafetlerin toplam değeri 42 bin dolar...
5
Asıl mesleği avukatlık olan televizyon yıldızı, tatil boyunca Taormina, Sicilya, Puglia ve Tropea'yı ziyaret etti.
6
Daily Mail Avustralya'nın haberine göre, Zana Pali, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir İtalyan kafesi açmayı planlıyor.
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Akılalmaz evlilik teklifi! Yüzüğü taktığı yer 'Yok artık' dedirtti Duyan şansını kıskanıyor! 30 yıl boyunca her ay 70 bin TL alacak Bu merdivene oturan yandı! 2 bin 400 lira ceza ödeyecek Araştırma gezisi esnasında uçaktan atlayan genç kızın cesedi bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:30:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzel televizyon yıldızının kıyafetleri dudak uçuklatıyor! Gardırobu bir daire fıyatında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]