Güzel televizyon yıldızının kıyafetleri dudak uçuklatıyor! Gardırobu bir daire fıyatında

Avustralya'da yayınlanan My Kitchen Rules isimli yetenek yarışmasıyla ünlenen Zana Pali, eşi ve oğluyla birlikte uzun bir İtalya tatiline çıktı.

Instagram hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Pali'nin, tatil esnasında değeri 42 bin doları bulan 17 farklı elbise giydiği fark edildi.

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Her biri ünlü tasarımcıların elinden çıkan kıyafetlerin değeri dudak uçuklatırken, koleksiyonun çoğunu Dolce & Gabanna ve Versace markalarının oluşturduğu görüldü.