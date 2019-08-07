Güzel televizyon yıldızının kıyafetleri dudak uçuklatıyor! Gardırobu bir daire fıyatında

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Avustralya'da yayınlanan My Kitchen Rules isimli yetenek yarışmasıyla ünlenen Zana Pali, eşi ve oğluyla birlikte uzun bir İtalya tatiline çıktı.
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Instagram hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Pali'nin, tatil esnasında değeri 42 bin doları bulan 17 farklı elbise giydiği fark edildi.
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Her biri ünlü tasarımcıların elinden çıkan kıyafetlerin değeri dudak uçuklatırken, koleksiyonun çoğunu Dolce & Gabanna ve Versace markalarının oluşturduğu görüldü.
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Ayrıntılı nakışlarla bezeli bu kıyafetlerin toplam değeri 42 bin dolar...
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Asıl mesleği avukatlık olan televizyon yıldızı, tatil boyunca Taormina, Sicilya, Puglia ve Tropea'yı ziyaret etti.
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Daily Mail Avustralya'nın haberine göre, Zana Pali, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir İtalyan kafesi açmayı planlıyor.