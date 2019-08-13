Güzel yıldızdan olay itiraf: 50 eyalette cinsel ilişkiye girdim!

1 Eva Mendes Küba asıllı Amerikalı aktris, model ve şarkıcı Eva Mendes cinsel hayatı hakkında şunları söylemişti: "50 eyalette cinsel ilişkiye girdim. Bunların çoğu gençliğimde yaptığım yolculuklar sırasındaydı. Belki de temiz havadan."



2 Adriana Lima Ünlü Victoria's Secret meleği Lima, 27 yaşında Marco Jaric ile evlenene kadar ilk cinsel ilişki deneyimi için beklemiş. Lima basketbolcu Marco Jaric ile 7 yıl evli kaldıktan sonra, ihanete uğradığı için bu evliliği sonlandırmıştı.

3 Angelina Jolie Geçtiğimiz yıllarda ayrılarak hepimizin aşka olan inancını sarsan Brangelina çifti cinsel hayatlarına dair samimi itiraflarda bulunmuştu. 2008 yılında ikiz bebekleri Knox ve Vivienne'e hamileyken yaptığı açıklamada Angelina Jolie, Hamilelik cinsel hayatınızı canlandıran bir durum. Sizi daha yaratıcı olmaya zorluyor ve bu sayede de daha çok eğleniyorsunuz." açıklamasını yapmıştı.

4 Billur Kalkavan Oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, "İnternette malum filmlerin yasaklanmasına karşıyım. Dünyanın her yerinde çocukların izlemesini istemediğin şeyleri yasaklayabilirsin ama günümüzde insanları zapt etmek zordur... Ben malum filmleri seyretmeyi severim. Kendi fikrim ve zevkim bu. Bazen izlemek istiyorum ama Türkiye'de sitelere giremiyorum..." diyerek cinselliğe bakış açısını dile getirmişti. Kalkavan 2009 yılından beri Buğra Bahadırlı ile birlikte.

5 Kim Kardashian Kanye West ile evlenip üç çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat sürdüren Kim Kardashian'ın, geçmişinde Ray J ile birlikte çekilen cinsel ilişki kasedi ortaya çıkmıştı ve büyük bir skandal patlamıştı. Kardashian, ilk cinsel deneyimini ise 14 yaşında, 2 yıllık erkek arkadaşıyla yaşamış. Her daim güvenli cinsel ilişkiye önem veren Kardashian, bu deneyimin öncesinde annesiyle konuşarak doğum kontrol yöntemleriyle ilgili bilgi de almış.

6 Lale Mansur Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Lale Mansur ise, cinsel hayatıyla ilgili şunları anlatmıştı: "Bekaret bence hiç önemli değildi. Genç kızlığımda daha önemini yitirmemişti açıkçası, ama ben ilk sevişeceğim adamla evlenmeyeceğimi biliyordum ve çatlıyordum merakımdan. Ve onu o merak uğruna denedim yani flört ettiğim birisiydi ama evlenmeyecektim, yani birlikte bir hayat tasarlamıyordum. Bir yerde kurtulmak rahatlamak gibi bir şey oldu. Aldatmayı da yaşadım, aldatılmayı da. Hepsini yaşadım bu yaşıma kadar, ama aldatmak olarak algılamıyorum çünkü ben zaten birlikte olduğum insanı özgür bir insan olarak görüyorum, yani benimle evli diye bütün dünyaya pencerelerini kapatması gerektiğini düşünmüyorum."

7 Khloe Kardashian Son günlerde sevgilisi ve çocuğunun babası Tristan Thompson tarafından ikinci kez aldatılmasıyla gündeme gelen Khloe, ilk cinsel deneyimini tıpkı kardeşi Kim gibi 14 yaşında yaşamış. Kendisinden yaşça büyük biriyle bu deneyimi yaşadığını söyleyen Khloe, bu durumu şöyle açıklıyor: " Ebeveynlerimi dinlemeliydim. Birinin sizi kullanmasına asla izin vermeyin. Sonrasında hissedecekleriniz düşünüldüğünde buna değmez."

8

9 Robert Downey Jr. Iron Man ile gönüllerimizde taht kuran Amerikalı oyuncu Robert Downey Jr. Ise cinsel mutluluğunun sırrını "Arka arkaya kendimi tatmin etmek" diye anlatmış...

10 Joe Jonas Game of Thrones dizisindeki "Sansa Stark" karakterini canlandıran Sophie Turner ile birlikte olan şarkıcı Joe Jonas, ilk cinsel deneyimini 20 yaşındayken yaşamış. Geriye dönüp baktığında bundan oldukça memnun olduğunu söyleyen yakışıklı şarkıcı, ondan önce kendisiyle olmak isteyen birçok kadını reddetmekle doğru bir karar verdiğini düşünüyormuş.

11 Britney Spears Lynne Spears, Britney için yazdığı bir kitapta, kızının ilk cinsel ilişki deneyimini 14 yaşındayken bir futbolcu ile yaşadığını yazmıştı.