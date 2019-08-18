Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Marilyn Monroe'nun cesediyle ilgili şoke eden gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı!

1 Kadınsılığı ve dram yüklü hayatıyla bir dönem Amerikan Sineması'na damga vuran güzel oyuncu Marilyn Monroe'nun sır dolu ölümüne dair yeni bir detay ortaya çıktı.

2 4 Ağustos 1962 tarihinde, aşırı doz sakinleştiriciden hayatını kaybeden Amerikalı model ve oyuncu Marilyn Monroe'nun morgdayken çekilmiş üç rulo çıplak fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.



3 ABD Fox News kanalının, Marilyn'in ölümü ile ilgili hazırladığı belgesel için ropörtaj veren Leigh Wiener'ın oğlu Devik, babasının morga girdikten sonra beş rulo fotoğraf çektiğini, üç ruloyu çalıştığı magazin dergisine verdiğini ama Marilyn'in morgdaki çıplak pozlarını sakladığını söyledi.

4 Devik, babasının 1993 yılında öldüğünü ama hiçbir şekilde fotoğrafların yerini söylemediğini anlattı.

5 Marilyn Monroe'nun, ölümünden hemen sonra üzerine beyaz örtü örtülmüş bir şekilde çekilmiş fotoğraflarının basına sızdırılması, o dönem sanatçının hayranlarının tepkisini çekmişti.



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