Son Dakika Haberleri: Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Marilyn Monroe'nun cesediyle ilgili şoke eden gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı!
Son Dakika Fotogaleri

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Marilyn Monroe'nun cesediyle ilgili şoke eden gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı!

29 dakika önce

Uçuşan etekleri ve kırmızı rujuyla Amerikan sinemasının cinsellik sembolüydü, 1962 yılında yüksek dozda sakinleştiriciden hayatını kaybetti. Ölümünden sonra bile erkekleri kendine aşık eden Marilyn Monroe'nun ölümüne dair yıllar sonra ortaya çıkan detay, duyanları şaşkına çevirdi.

1
Kadınsılığı ve dram yüklü hayatıyla bir dönem Amerikan Sineması'na damga vuran güzel oyuncu Marilyn Monroe'nun sır dolu ölümüne dair yeni bir detay ortaya çıktı.
2
4 Ağustos 1962 tarihinde, aşırı doz sakinleştiriciden hayatını kaybeden Amerikalı model ve oyuncu Marilyn Monroe'nun morgdayken çekilmiş üç rulo çıplak fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.
3
ABD Fox News kanalının, Marilyn'in ölümü ile ilgili hazırladığı belgesel için ropörtaj veren Leigh Wiener'ın oğlu Devik, babasının morga girdikten sonra beş rulo fotoğraf çektiğini, üç ruloyu çalıştığı magazin dergisine verdiğini ama Marilyn'in morgdaki çıplak pozlarını sakladığını söyledi.
4
Devik, babasının 1993 yılında öldüğünü ama hiçbir şekilde fotoğrafların yerini söylemediğini anlattı.
5
Marilyn Monroe'nun, ölümünden hemen sonra üzerine beyaz örtü örtülmüş bir şekilde çekilmiş fotoğraflarının basına sızdırılması, o dönem sanatçının hayranlarının tepkisini çekmişti.
6
7
8
9
10
11
12
13


Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, kendisini bikinili görüntüleyen magazincilere ters köşe yaptı! Üniversite sınav sonuçları açıklanan binlerce öğrenci, kendilerini sokaklara attı! Eğlencenin dozu fena kaçtı Fırtınadan korunmak için sığındığı konteynerde, ölümle burun buruna geldi! Asena'nın son halini gören eşi şoke oldu! Dakikalarca kendine gelemedi Kusursuz fiziğiyle mest eden Brezilyalı model, hem tatil yapıyor hem para kazanıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Marilyn Monroe'nun cesediyle ilgili şoke eden gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]