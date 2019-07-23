Son Dakika Haberleri: Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kızın mesleğini duyan kulaklarına inanamıyor!
Son Dakika Fotogaleri

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kızın mesleğini duyan kulaklarına inanamıyor!

1 saat önce

Miss England finalisti olan 19 yaşındaki Ella Rees, modellik işinden arta kalan zamanlarında yaptığı meslekle duyanları hayrete düşürüyor.

1
Miss England yarışmasının finalisti Elle Rees, boş zamanlarında yaptığı meslekle duyanları şaşkına çeviriyor.
2
19 yaşındaki güzel, modellik yapmadığı zamanlarda ağır sanayide forklift uzmanı olarak çalışıyor.
3
Küçük yaşından beri arabalara ilgi duyduğunu söyleyen Rees, kadınların ağır sanayide çalışamayacağı algısını yıkmayı amaçlıyor.
4
Babasının sahip olduğu ağır makine fabrikasında tulum giyerek çalışan güzel model, yaptığı işten büyük keyif aldığını söyledi.
5
Rees, mesleğini duyan insanların bunu duyunca şaşkına dönmelerinden de ise oldukça rahatsız... Çünkü Rees'e göre bir kadının bu işi yapmasına şaşırmak, eski kafalılıktan başka bir şey değil.
6
İşte sosyal medyada da oldukça aktif olan Elle Rees'in Instagram paylaşımları...
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

2020'nin en iyi meslekleri belli oldu! İlk 2 herkesi şaşırttı Transfer döneminin yıldızları ve kullandıkları arabalar Nesli tükenmek üzereydi! Vatoz yerken görüntülendi Güzel oyuncudan olay itiraf: Oyunculuğum değil cinsel yönüm konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kızın mesleğini duyan kulaklarına inanamıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]