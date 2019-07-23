Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kızın mesleğini duyan kulaklarına inanamıyor!

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Miss England yarışmasının finalisti Elle Rees, boş zamanlarında yaptığı meslekle duyanları şaşkına çeviriyor.
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19 yaşındaki güzel, modellik yapmadığı zamanlarda ağır sanayide forklift uzmanı olarak çalışıyor.
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Küçük yaşından beri arabalara ilgi duyduğunu söyleyen Rees, kadınların ağır sanayide çalışamayacağı algısını yıkmayı amaçlıyor.
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Babasının sahip olduğu ağır makine fabrikasında tulum giyerek çalışan güzel model, yaptığı işten büyük keyif aldığını söyledi.
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Rees, mesleğini duyan insanların bunu duyunca şaşkına dönmelerinden de ise oldukça rahatsız... Çünkü Rees'e göre bir kadının bu işi yapmasına şaşırmak, eski kafalılıktan başka bir şey değil.
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İşte sosyal medyada da oldukça aktif olan Elle Rees'in Instagram paylaşımları...