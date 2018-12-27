Güzellik Yarışmalarında Yaşanan Birbirinden İlginç 13 Skandal!

1 GERÇEK BİRİNCİ FARKLI ÇIKTI 2015'te ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında kazananın ismi yanlış anons edildi. Yarışmada birincinin Kolombiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo olduğu açıklandı fakat gerçek birinci Pia Alonzo Wurtzbach'di.

2 İŞ ADAMLARIYLA İLİŞKİYE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Miss Venezuella güzellik yarışması, taç giyen güzellerin bazı iş insanlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca süresiz olarak askıya alındı.

3 UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI 2006 yılında Miss USA'de birinci olan güzel Tara Conner'ın uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı ama Donald Trump, Tara'nın rehabilitasyona gittiği sürece tacının onda kalacağını söyleyerek güzele ikinci bir şans verdi. Ardından yapılan Miss Universe'de ise Tara Conner beşinci oldu.

4 TRANS OLDUĞU ÖĞRENİLİNCE DİSKALİFİYE EDİLDİ Jenna Talackova da Miss Universe Kanada'dan trans birey olduğu ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

5 CİNSEL İLİŞKİ KASETLERİ ORTAYA ÇIKINCA TACI GERİ ALINDI 2009'da Miss USA'de birinci olan Carrie Prejean'ın seçildikten sonra cinsel ilişki kasetleri ortaya çıktı ve bu olayın ardından tacı geri alındı.

6 BAKİRE DEĞİL DİYE TACI GERİ ALINDI 1983 senesinde Türkiye güzeli seçilen Hülya Avşar'ın daha önce bir evlilik yapması ve bakire olmaması gerekçesi ile tacı geri alınmıştı.

7 UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI ÇIKTI Latin Amerikalı güzel Laura Zuniga, 2008'de erkek arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

8 GERÇEK YAŞI FARKLI ÇIKTI 2014 yılında Miss Delaware adayı olan Amanda Longacre 17- 24 yaş aralığında olmadığı için tacı elinden alındı.

9 TERÖRİST OLARAK GÖSTERİLDİ 2014'teki Miss Amerika'nın kazananı Nina Davuluri'ye yönelik ırkçı bir linç kampanyası başlatıltı. Nina Davuluri, terörist olarak gösterilmişti.

10 İNTERNETTE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI YAYILDI 2006 yılındaki Miss Nevada yarışmasında 1. seçilen Katie Rees'in internette çıplak fotoğrafları yayılınca tacı elinden alındı.

11 2015 senesinde Türkiye'deki güzellik yarışmasında sunucu Kadir Doğulu, yanlış isim anons edince 4. olarak seçilmeyen aday podyumda tacıyla birlikte yürüdü. Kısa süre sonra durum fark edildi ve taç geri alındı.

12 KİLOLU DİYE ELEŞTİRİLDİ 1996 yılında Miss Venezuela birincisi Alicia Machado, kilolu olduğuna dair eleştiriler aldı hatta tacının Miss Aruba güzeline verileceği söylenmişti.