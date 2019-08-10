'Hababam Sınıfı Güle Güle' filmindeki bu hatayı kimse fark etmedi!

1 Hababam Sınıfı Güle Güle 1981 yapımı 'Hababam Sınıfı Güle Güle' filminde, yeni jimnastik hocası Müjdat Eken ezeli rakibi Badi Ekrem'den hiç hoşlanmaz.

2 Öğrenciler, Müjdat Hoca'yı sinirlendirmek için duvara Badi Ekrem'in fotoğrafını asar. Müjdat Hoca, Badi Ekrem'in fotoğrafının asılı olduğu çerçeveyi görmesiyle sinirlenir.

3 Fotoğrafı yumruklar ve çerçeve kırılır.

4 Bir sonraki sahnede ise saniyeler için çatlayan çerçeve öylece duruyordur.

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6 Savulun Battal Gazi Geliyor Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

7 Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

8 Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

9 Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

10 Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır.

11 Banker Bilo Başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren''in yer aldığı ''Banker Bilo'' filminde bir çekim hatası göze batıyor.

12 Meral Zeren ile Şener Şen''in bir sahnesinde yönetmen Ertem Eğilmez''in kafası kısa süreliğine kadraja giriyor.

13 Ertem Eğilmez kazara da olsa bir cameo hatırası bırakmış oluyor.

14 Katma Değer Şaban 'Katma Değer Şaban' filmindeki hata sinema severlerin gözünden kaçmadı.

15 Almanya'dan İstanbul'a gelen Şaban'ın havaalanında saçları rengarenk

16 Devam eden sahnelerde de saçları yine renkli.

17 Ancak eve gelince işler değişiyor.

18 Kemal Sunal'ın, saçlarındaki boya bir anda kayboluyor.





19 Bu da dikkatli gözlerden kaçmıyor.

20 Bir Teselli Ver Orhan Gencebay, "Bir Teselli Ver" filminde arka koltukta araba kullanarak yine tabuları yıkıyor, ne de olsa hatasız kul olmaz.