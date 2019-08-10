Son Dakika Haberleri: 'Hababam Sınıfı Güle Güle' filmindeki bu hatayı kimse fark etmedi!
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'Hababam Sınıfı Güle Güle' filmindeki bu hatayı kimse fark etmedi!

1 saat önce

İzlemeye doyamadığımız Yeşilçam filmlerinde, sinema emekçilerimiz düşük bütçelerle ellerinden geleni yapmış ama bazı hatalar gözden kaçmış. İşte yıllarca izlediğimiz efsane film setlerinde yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan o hatalar...

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Hababam Sınıfı Güle Güle
Hababam Sınıfı Güle Güle
1981 yapımı 'Hababam Sınıfı Güle Güle' filminde, yeni jimnastik hocası Müjdat Eken ezeli rakibi Badi Ekrem'den hiç hoşlanmaz.
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Öğrenciler, Müjdat Hoca'yı sinirlendirmek için duvara Badi Ekrem'in fotoğrafını asar. Müjdat Hoca, Badi Ekrem'in fotoğrafının asılı olduğu çerçeveyi görmesiyle sinirlenir.
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Fotoğrafı yumruklar ve çerçeve kırılır.
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Bir sonraki sahnede ise saniyeler için çatlayan çerçeve öylece duruyordur.
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Savulun Battal Gazi Geliyor
Savulun Battal Gazi Geliyor
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
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Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.
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Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.
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Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.
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Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır.
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Banker Bilo
Banker Bilo
Başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren''in yer aldığı ''Banker Bilo'' filminde bir çekim hatası göze batıyor.
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Meral Zeren ile Şener Şen''in bir sahnesinde yönetmen Ertem Eğilmez''in kafası kısa süreliğine kadraja giriyor.
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Ertem Eğilmez kazara da olsa bir cameo hatırası bırakmış oluyor.
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Katma Değer Şaban
Katma Değer Şaban
'Katma Değer Şaban' filmindeki hata sinema severlerin gözünden kaçmadı.
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Almanya'dan İstanbul'a gelen Şaban'ın havaalanında saçları rengarenk
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Devam eden sahnelerde de saçları yine renkli.
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Ancak eve gelince işler değişiyor.
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Kemal Sunal'ın, saçlarındaki boya bir anda kayboluyor.

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Bu da dikkatli gözlerden kaçmıyor.
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Bir Teselli Ver
Bir Teselli Ver
Orhan Gencebay, "Bir Teselli Ver" filminde arka koltukta araba kullanarak yine tabuları yıkıyor, ne de olsa hatasız kul olmaz.
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Savulun Battal Gazi Geliyor
Savulun Battal Gazi Geliyor
Natuk Baytan'ın yönettiği Savulun Battal Gazi Geliyor filminde, Cüneyt Arkın'ı tutan çelik ip net bir şekilde görülüyor.


Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:11 
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