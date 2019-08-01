Hababam Sınıfı'nda yıllar sonra ortaya çıkan detay, duyanları şaşkına çevirdi!

1 Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği ve Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanmış olan Hababam Sınıfı, yıllar geçse de milyonların gönlünde yerini koruyor. Peki, ekranda her gördüğümüzde tekrar tekrar izlediğimiz bu efsaneler efsanesi film ile ilgili her şeyi gerçekten biliyor muyuz? İşte Hababam Sınıfı'na dair duydukça hayrete düşeceğiniz minik detaylar...

2 Domdom Ali'nin de kardeşi de oradaydı Yönetmen Ertem Eğilmez'in, film için oyuncu ararken nasıl bir yol izlediğini bilmeyen yoktur. Eğilmez'in isteği üzerine gazetede bir ilan yayınlanıyor ve oyuncuda aranan şartlar teker teker sıralanıyor. Domdom Ali karakteriyle seyirciyi mest eden Feridun Şavlı ve kardeşi de başvuranlar arasında yer alıyor ancak Şavlı seçilirken, kardeşi Faruk Şavlı haraç vermediği için seçilmiyor. Bu nedenle abisinin bir karakteri varken, o yalnızca Hababam Sınıfı'ndan dayak yiyen ve sonraki bölümlerde kalabalık arasında görünen bir figüran olarak kalıyor...



3 Seçilince dünyalar onun oldu Türkiye'nin en değerli oyuncularından olan Münir Özkul, filme seçilmeden önce alkol bağımlısıydı ve ekonomik sorunlarla başı dertteydi. Bu nedenle Hababam Sınıfı'na seçildikten sonra mutluluktan havalara uçtu.

4 ''Rol alabileceğim için mutluyum'' Öyle ki, bir gün eve uzun zamandan sonra ilk kez gülerek ve heyecanlı bir şekilde gelmiş. Kızı bu neşenin sebebini sorduğunda; "Ertem Amcan yeni bir projesi için beni seçti." cevabını almış. Kızı kötü olan koşulların iyileşeceğini umarak çok sevinip babasına kaç para alacağını sormuş ancak Mahmut Hoca'ya can verecek olan üstadın cevabı "Sormadım ki. Ben bu kadar uzun zamandan sonra yeniden rol alabileceğim için mutluyum." olmuş...



5 Ertem Eğilmez, Şener Şen'den nefret ederdi Şener Şen, haftalık yayımlanan Tele Spor isimli programda komedyenlik yaptığı dönem, filmin yönetmeni Ertem Eğilmez tarafından hiç sevilmezmiş. Hatta Eğilmez, Şen'den o kadar nefret ediyormuş ki, gittiği her yerde Şen için "Şu adamı bir yakalasam, kafasını kıracağım." diyormuş.

6 Görev aşkı, nefreti yendi Ancak sonra Eğilmez'in görev aşkı nefretinin önüne geçiyor ve Badi Ekrem rolü için Şener Şen'in en uygun kişi olduğunu düşünüyor. Böylece Şen, kırmızı eşofman takımı ve absürt hareketleriyle yıllarca evlerimize konuk olan bir beden eğitimi öğretmeni oluveriyor...

7 O tokatlar gerçekti Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'sini canlandıran Halit Akçatepe'nin, Kemal Sunal'ın babası rolünü yaptığı sahneyi hatırlarsınız.



8 Sunal'ın yüzü kanadı O sahnedeki tokat sahnelerinde, Ertem Eğilmez, Akçatepe'nin Sunal'ı gerçekten dövmesini istiyor ve Akçatepe allah yarattı demeden, Sunal'ı tokatlamaya başlıyor. Öyle ki, Sunal'ın ilerleyen sahnelerde yanaklarının kanadığını bile görüyoruz.

9 Ayşen Gruda ve Tarık Akan setten kovuldu Hayta İsmail karakterine hayat veren Ahmet Arıman, Ertem Eğilmez'in Tarık Akan ve Ayşen Gruda'yı setten kovduğunu şu sözlere anlatmıştı: "Evet disiplinli ve yumuşak, hem sempatik hem ciddi. Bir gün unutmuyorum, yemek arası verildi. Herkes toplandı bahçede kamera geldi ve Tarık Akan, Ayşen Gruda birisi daha vardı ama Halit Abi mi kim bilemiyorum. Bunlar bir 3-5 dakika geç kaldılar çok değil yani. Paydos!''

10 ''Setimden defolun'' 'Tek ayak durun hazır olun, siz kimsiniz beyfendi!' Tarık Akan'a diyor, aynı zamanda Ayşen Gruda'ya da. Biri daha var hatırlayamıyorum. 'Siz kimsiniz beyfendi! Benim setimi nasıl engellersiniz? Defolun derhal setimi terk edin' dedi. Çıt çıkartamazsın karşısında… Ama ertesi gün, iki gün sonra, yarın sarmaş dolaş o şekil devam etti. Bu disiplin midir başka bir şey midir bilemiyorum ama böyle bir anıyı hatırlıyorum."



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