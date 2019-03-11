Haksız Vergiler Alınmasına Tahammül Edemeyen Çiftçi, Kendi Ülkesini Kurdu! İşte Dünyanın En Küçük Ülkeleri

1 Hutt River Prensliği Hutt River Prensliği, 21 Nisan 1970'te Leonard Casley adında bir çiftçi tarafından Avustralya'dan ayrılarak 75 km2'lik tarım toprakları üzerinde kurulan bir mikro ulustur. Batı Avustralya'da, Perth şehrinin 595 km kuzeyinde yer alan bağımsız mikro ulusun toprakları Hong Kong kıyaslanabilecek miktardadır. Prenslik, aynı zamanda Kalbarri Milli Parkı'na da yakın bir konumda bulunmaktadır. Başkenti ve tek şehri Nain'dir.

2 Leonard casley isimli amcamız, Avustralya'nın, kendisinden haksız vergiler almasına kızarak 1970 yılında bağımsızlığını ilan eder.

3 Avustralya iktidara gelen başkanın, amcamızı idamla tehdit etmesi üzerine, İngiliz kraliyet tacına bağlılığını ilan eder ve 1971 yılında 1. Leonard olarak prensliğini ilan ederek hem İngiltere Kraliyet Ailesi'ne bağlanır hemde Hutt River Prensliği olarak Avusturalya'ya vergi ödemekten kurtulur.

4 Bütün bunların hepsi bir kızgın adam ve anayasada bulunan açıklıklardan meydana gelmiştir.

5 Bu küçük ülke aynı zamanda çok da cesurdur. 1977'de kendisine gelen postalar teslim edilmediği için Avustralya'ya savaş bile ilan ederler. Prenslikte yaklaşık 30 kişi yaşamasına rağmen, çifte vatandaşlığı kabul ettiği için dünya çapında 13.000'den fazla vatandaşlık dağıtmıştır.



Casley, çocuklarıyla birlikte uğraştığı çiftçiliğin yanı sıra, prensliğini her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir yere dönüştürdü. Yine de, prenslikte turistlerin kalması için bir otel bulunmamaktadır.

6 Denizadası Cumhuriyeti 0.004 kilometrekare ile dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Denizadası Cumhuriyeti, lokasyon olarak Büyük Britanya'ya ortalama 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Nüfusu ise 27 kişiden oluşuyor.

7 Palau 300'den fazla minik adadan oluşan Palau Cumhuriyeti, 459 kilometrekare yüzölçümüne ve 21.347 nüfusa sahip. Manzara olarak insanı cezbeden bu ada ülkesini tehlikeli kılan kısım ise 130 tehlikeli köpekbalığı türüne ev sahipliği yapıyor olması.

8 Niue Okyanusya ülkelerinden olan Niue, muhteşem doğa güzelliğine sahip olsa da turizm açısından pek de popüler değil. Ülkenin başkenti 600'den daha az nüfusa sahip, buna rağmen bir havaalanı ve bir de süpermarketi bulunuyor. 261 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkenin nüfusu ise 1,190.

9 Saint Kitts ve Nevis Toplam iki adadan oluşan bu ülkenin en önemli gelir kaynağı ise değeri 250 bin dolar şeker endüstrisi. Buradan vatandaşlık kazanmak istiyorsanız, iki adadan birinden en az 400 bin ABD doları değerinde bir mülk satın almanız gerekiyor. Yüzölçümü 261 kilometrekare olan ülkenin nüfusu ise 52,329.

10 Tuvalu 26 kilometre yüzölçümüne ve 11 bin civarında nüfusa sahip olan Tuvalu, dünyanın en küçük ve de fakir ülkelerinden bir tanesi. Ülkenin tek gelir kaynağı ise .tv uzantılı bir internet adresi. Burası da olmazsa ülke, fakirlikten kırılacak duruma gelebilir.

11 Nauru Nauru da gezegenimizdeki en küçük cumhuriyet ülkelerden biri. Ada ülkesi olan Nauru'nun bir ekonomik gelir, hatta toplu taşıma sistemi bile yoktur. Ülke civardaki turistler tarafından çok 'sevimsiz' bulunuyormuş, zira nüfusun %70'inden fazlasını obez insanlar oluşturuyormuş. 21 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkenin nüfusu ise 9,591.

12 Sebargo Prensliği İtalya topraklarında bulunan bu prenslik, Marcello I tarafından yönetiliyor. İsmini Fransa yakınlarında bulunan aynı adlı köyden alan ülke, herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Savunma Bakanı ve iki sınır muhafızı olmak üzere toplam 3 kişiden oluşan -düşmana korku veren- orduya sahip olan ülkenin yüzölçümü 4.91 metrekare. Nüfusu ise 312.

13 Molozya Cumhuriyeti 0.055 kilometre kare ile dünyanın en düşük yüzölçümüne sahip olan ülke, ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Kevin Baugh tarafından kurulmuş. Nüfusu Baugh ailesi, 3 köpek, 1 kedi ve 1 tavşandan oluşan Molozya Cumhuriyeti'nin kendi milli marşı, ulusal amblemi ve bayrağı bulunuyor.