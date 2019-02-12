Hamdi Alkan'ın Eşi Selen Görgüzel'in Kızı, Güzelliğiyle Nefes Kesiyor

1 Selen Görgüzel, işadamı Yılmaz Bektaş'la 1996'da evlenip 2003'te boşandı. Görgüzel'in bu evliliğinden 1 kızı oldu.

2 Hamdi Alkan da iki kızının annesi Canan Hoşgör'le evlilik yaşamıştı. Büyük kızı Zeynep Alkan'ın güzelliğini Türkiye tanıdı ama siz bir de Selen Görgüzel'in kızına bakın.

3 Selen Görgüzel'in doğumgününde çekildiği karelerde yanındaki bu güzel kız, kızı İlknaz'dan başka biri değil.

4 İlknaz'ın güzelliğini annesinden aldığı kesin.

5 Selen Görgüzel'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşırıyor ve kızkardeşi sanıyor.

6 Akıllara "Acaba Zeynep ve İlknaz birbirlerini kıskanıyor mu?" diye soru geliyor ama onlar öyle iyi anlaşıyorlar, birbirlerini öyle seviyorlar ki; fotoğraflara da yansımış..

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