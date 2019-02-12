Son Dakika Haberleri: Hamdi Alkan'ın Eşi Selen Görgüzel'in Kızı, Güzelliğiyle Nefes Kesiyor

Hamdi Alkan'ın Eşi Selen Görgüzel'in Kızı, Güzelliğiyle Nefes Kesiyor

1 gün önce

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in, ilk evliliğinden olan kızı İlknaz güzelliğiyle mest ediyor.

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Selen Görgüzel, işadamı Yılmaz Bektaş'la 1996'da evlenip 2003'te boşandı. Görgüzel'in bu evliliğinden 1 kızı oldu.
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Hamdi Alkan da iki kızının annesi Canan Hoşgör'le evlilik yaşamıştı. Büyük kızı Zeynep Alkan'ın güzelliğini Türkiye tanıdı ama siz bir de Selen Görgüzel'in kızına bakın.
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Selen Görgüzel'in doğumgününde çekildiği karelerde yanındaki bu güzel kız, kızı İlknaz'dan başka biri değil.
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İlknaz'ın güzelliğini annesinden aldığı kesin.
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Selen Görgüzel'in boyu kadar kızı olduğunu gören şaşırıyor ve kızkardeşi sanıyor.
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Akıllara "Acaba Zeynep ve İlknaz birbirlerini kıskanıyor mu?" diye soru geliyor ama onlar öyle iyi anlaşıyorlar, birbirlerini öyle seviyorlar ki; fotoğraflara da yansımış..
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»      Haber Yayın Tarihi : 12.02.2019 08:17 

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YORUMLAR (45)
  • Güzel bakan: İkiside muhteşem kızlar Anneleri de çok güzel kadınlar yaşam tarzları kendilerini ilgilendirirler haklarında hayırlısı olsun diyelim Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • seray: toplum olarak nefessiz kaldığımızdan hepimiz acildeyiz şuan ,habere bak nefessiz kalacak konumuz kalmamış gibi ebola virüsünden beter insancıklar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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