Hamile kaldıktan sonra sakalı çıktı! ''Kocam benden tiksiniyor''

1 Rusya'nın Volgograd şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkova, şu an yedi yaşında olan oğlunun hamileliğinde yüzünde sakal çıkmaya başladı.

2 Hamile olduğu sırada kıllanması daha da artan talihsiz kadın, gün geçtikçe daha da erkek görüntüsüne bürünüyordu.

3 7 yıl boyunca derdine çare bulamayan Savchenkova'nın iç salgı bezlerinde yatan erkeklik hormonundan dolayı kıllandığı belirlendi.

4 Hiçbir doktorun kendisine yardım edemediğini anlatan genç kadın, sakallarından utandığı için maskeyle geziyor ve çocuğunun yüzüne dokunmasına izin vermiyordu.

5 Kocasının kendisinden tiksindiğini bir televizyon programında gözyaşları içinde anlatan Savchenkova'ya Rusya'nın en iyi doktorları yardım etmeye karar verdi.

6 İlk önce doktorların tavsiyesi üzerine kilo veren Svetlana'nın lazer tedavisine başlandı.

7 Lazer tedavisinden sonra yüzündeki kıllardan tamamen kurtulan Svetlana, ''Artık kocamı kaybetmekten korkmuyorum'' diyerek sevincini dile getirdi.