Son Dakika Haberleri: Hande Fırat'ın ''Renklerdir Patlayan'' Adlı Sergisi Açıldı!

Hande Fırat'ın ''Renklerdir Patlayan'' Adlı Sergisi Açıldı!

1 saat önce

Gazeteci Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla beklenen resim sergisini açtı. ''Renklerdir Patlayan'' adını verdiği resim sergisinden kareler galerimizde...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hande Fırat'ın CerModern'de düzenlenen ''Renklerdir Patlayan'' adlı sergisine katıldı.
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Soylu, "Aslında bu başka bir hayat. Bu dokunuşlar Allah'ın insanı ne kadar güzel yarattığının bir tercümesidir. Her şey konuşmakla ve sözle olmuyor. Ruh, ellerle birlikte yansıyor. Muhteşem olmuş. Resimleri sadece kendine yapmamış bize de yapmış. Bu benim ummadığım güzel bir sürprizdi" ifadelerini kullandı.
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Bakan Ersoy ise, "İnşallah herkes böyle sanatçı ruhunu ön plana çıkaran girişimlerle sanata katkıda bulunur. İnşallah herkes bu kadar cesur olur" dedi.
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Resme nasıl başladığını anlatan Hande Fırat, "Stresi atabilmenin tek yolu, ofisten çıkıp kızım uyuduğu an itibariyle sabaha kadar resim yapmaktı. Resim yapmaya devam ettim ve evde adım atacak yer kalmadı. Resimleri bir cesaretle sizlere sunmaya karar verdim." açıklamasında bulundu.
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Fırat, resim sergisinde yaşadığı heyecanı, katıldığı haber programlarında dahi yaşamadığını belirtti.
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Sergisinde 15 Temmuza dair resimlerinde bulunması hakkında Fırat, "Yavuz Bingöl ve İbrahim Kalın'ın türküsü sırasında öyle bir çağrışım geldi. Türküyü dinlerken yapmaya başladım fakat uzunca bir süre tamamlamamıştım. Sergiye 'koyayım mı koymayayım mı', 'yanlış anlarlar mı' diye düşündüm. Satılık değil o resim" dedi.
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Hande Fırat'ın 60 resimlik sergisi, 12 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:01 
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