Hangi Ülkenin Gücü Ne Kadar? Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
2 saat önce
U.S. News, ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkileri değerlendirerek dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. İşte o liste...
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Birleşik Arap Emirlikleri
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:50
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