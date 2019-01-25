Son Dakika Haberleri: Hangi Ülkenin Gücü Ne Kadar? Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

Hangi Ülkenin Gücü Ne Kadar? Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

2 saat önce

U.S. News, ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkileri değerlendirerek dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. İşte o liste...

1
ABD
ABD
2
Rusya
Rusya
3
Çin
Çin
4
Almanya
Almanya
5
İngiltere
İngiltere
6
Fransa
Fransa
7
Japonya
Japonya
8
İsrail
İsrail
9
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
10
Güney Kore
Güney Kore
11
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri
12
Kanada
Kanada
13
İran
İran
14
İsviçre
İsviçre
15
Avustralya
Avustralya
16
Türkiye
Türkiye
17
Hindistan
Hindistan
18
İtalya
İtalya
19
Irak
Irak
20
Singapur
Singapur
21
İsveç
İsveç
22
Pakistan
Pakistan
23
İspanya
İspanya
24
Katar
Katar
25
Belçika
Belçika
26
Hollanda
Hollanda
27
Norveç
Norveç
28
Danimarka
Danimarka
29
Mısır
Mısır
30
Brezilya
Brezilya

»      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:50 

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YORUMLAR (13)
  • ALİ: petrolün devride bitecek o zaman görüceğiz bu kağıttan kaplan devletçikleri suudi arabistan bae kim bunlar ya bedevi çöl maymunları Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • MUSTAFA: birleşik arap emirlikleri kim öyle bir devlet mi var şirket bunlar kukla devletçik halkının çoğu göçmen Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • EMRE: suudi arabistan ve bae kim ki Türkiyenin üstünde yer alıyor kukla devletler savaş çıksa kadınlarının etekleri altına saklanır bunlar petrolle şımartılmış tembel halklar bunlardan bir şey olmaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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