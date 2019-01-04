İşte Mobil İnterneti En Hızlı 10 Ülke! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
56 dakika önce
Speed test verilerine göre mobil internet hızı en yüksek ülkeler belli oldu! Dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps olarak belirlendi. İşte en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
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TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
33'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:03
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