İşte Mobil İnterneti En Hızlı 10 Ülke! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

hayranoldumzekana...:

izlanda : 338 bin (2017) norveç : 5 milyon 258 bin (2017) katar : 2 milyon 639 bin (2017) kanada : 36 milyon 710 bin (2017) singapur : 5 milyon 612 bin (2017) avustralya : 24 milyon 600 bin (2017) hollanda : 17 milyon 80 bin (2017) malta : 460 bin (2017) bae : 9 milyon 400 bin (2017) danimarka : 5 milyon 770 bin (2017) TÜRKİYE : 79 milyon 810 bin. (2017)