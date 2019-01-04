Son Dakika Haberleri: İşte Mobil İnterneti En Hızlı 10 Ülke! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

İşte Mobil İnterneti En Hızlı 10 Ülke! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada

56 dakika önce

Speed test verilerine göre mobil internet hızı en yüksek ülkeler belli oldu! Dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps olarak belirlendi. İşte en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...

1
İzlanda: 72.54 Mbps
İzlanda: 72.54 Mbps
2
Norveç: 67.82 Mbps
Norveç: 67.82 Mbps
3
Katar: 60.37 Mbps
Katar: 60.37 Mbps
4
Kanada: 59.61 Mbps
Kanada: 59.61 Mbps
5
Singapur: 58.22 Mbps
Singapur: 58.22 Mbps
6
Avustralya: 55.79 Mbps
Avustralya: 55.79 Mbps
7
Hollanda: 54.87 Mbps
Hollanda: 54.87 Mbps
8
Malta: 51.86 Mbps
Malta: 51.86 Mbps
9
BAE: 49.86
BAE: 49.86
10
Danimarka: 49.2 Mbps
Danimarka: 49.2 Mbps
11
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
33'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps

»      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:03 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (4)
  • hayranoldumzekana...: izlanda : 338 bin (2017) norveç : 5 milyon 258 bin (2017) katar : 2 milyon 639 bin (2017) kanada : 36 milyon 710 bin (2017) singapur : 5 milyon 612 bin (2017) avustralya : 24 milyon 600 bin (2017) hollanda : 17 milyon 80 bin (2017) malta : 460 bin (2017) bae : 9 milyon 400 bin (2017) danimarka : 5 milyon 770 bin (2017) TÜRKİYE : 79 milyon 810 bin. (2017) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ayarcı: he ya siber saldırı alıyoruz senin neyine saldırı yapacaklar bişeyide kabullenin be artık hep dıs mihraklar dıs mihraklar bi kerede kendinize sorun biz nerde hata yaptık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • asy: ilk 10 daki ülkerlein hiç biri siber saldırı tehdidi yok ki bu en buyuk etken... 2.ise insan nufusu az veri dolaşımı fazla olmuyor yani bizim ülkemizde de aynı hızlar var veri trafiği bunu %20 lere düsürüyo Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Diğer Galeriler

Cinsel İlişki Robotlarının Üretildiği Fabrikayı Görenler Şaşkına Dönüyor! Kim İnanır Aleyna Tilki'nin Annesi Olduğuna! Instagram'ına Bakan Şaşıp Kalıyor Fizikleriyle Göz Kamaştıran Ünlü Modellerin Formda Kalma Sırları Şaşırtıyor! Televizyon Tarihine Damga Vurmuş Ünlülerin, Vakti Zamanında Çekilen Skandal Pozları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 16:59:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşte Mobil İnterneti En Hızlı 10 Ülke! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]