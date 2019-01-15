Son Dakika Haberleri: Hangi Şehrin Yeşil Alanı Ne Kadar? Bakın İstanbul Kaçıncı Sırada

Hangi Şehrin Yeşil Alanı Ne Kadar? Bakın İstanbul Kaçıncı Sırada

2 saat önce

World Cities Culture'ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla 33 şehir arasında son sırada yer alıyor. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo...

1
OSLO
OSLO
2
SİNGAPUR
SİNGAPUR
3
SİDNEY
SİDNEY
4
VİYANA
VİYANA
5
ZÜRİH
ZÜRİH
6
HELSİNKİ
HELSİNKİ
7
HONG KONG
HONG KONG
8
STOCKHOLM
STOCKHOLM
9
ROMA
ROMA
10
LOS ANGELES
LOS ANGELES
11
LONDRA
LONDRA
12
NEWYORK
NEWYORK
13
SEUL
SEUL
14
CAPE TOWN
CAPE TOWN
15
JOHANNESBURG
JOHANNESBURG
16
LİZBON
LİZBON
17
EDINBURG
EDINBURG
18
BRÜKSEL
BRÜKSEL
19
MOSKOVA
MOSKOVA
20
VARŞOVA
VARŞOVA
21
SHANGHAI
SHANGHAI
22
MONTREAL
MONTREAL
23
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
24
TORONTO
TORONTO
25
AMSTERDAM
AMSTERDAM
26
MILAN
MILAN
27
MELBOURNE
MELBOURNE
28
PARİS
PARİS
29
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
30
BOGOTA
BOGOTA
31
TOKYO
TOKYO
32
TAIPEI
TAIPEI
33
İSTANBUL
İSTANBUL
34
Euronews'te yer alan habere göre, şehirlerin yeşil alan yüzdesi park ve bahçelere ayrılmış olan yeşil alanları kapsıyor. Dünya Park ve Bahçeler Kurumu tarafından daha önce yayınlanan bir raporda İstanbul'da yeşil alanların artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

»      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:42 

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