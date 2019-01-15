Hangi Şehrin Yeşil Alanı Ne Kadar? Bakın İstanbul Kaçıncı Sırada
2 saat önce
World Cities Culture'ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla 33 şehir arasında son sırada yer alıyor. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo...
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Euronews'te yer alan habere göre, şehirlerin yeşil alan yüzdesi park ve bahçelere ayrılmış olan yeşil alanları kapsıyor. Dünya Park ve Bahçeler Kurumu tarafından daha önce yayınlanan bir raporda İstanbul'da yeşil alanların artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:42
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