Hangi Şehrin Yeşil Alanı Ne Kadar? Bakın İstanbul Kaçıncı Sırada

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Euronews'te yer alan habere göre, şehirlerin yeşil alan yüzdesi park ve bahçelere ayrılmış olan yeşil alanları kapsıyor. Dünya Park ve Bahçeler Kurumu tarafından daha önce yayınlanan bir raporda İstanbul'da yeşil alanların artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.