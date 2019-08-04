Son Dakika Haberleri: Harareti yok ediyor, kansere kalkan oluyor! İşte salatalık suyunun mucizevi faydaları
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Harareti yok ediyor, kansere kalkan oluyor! İşte salatalık suyunun mucizevi faydaları

38 dakika önce

Harareti yok ediyor, kansere yakalanma riskiyle savaşıyor. İşte şifa deposu salatalık suyunun mucizevi faydaları...

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Harareti yok ediyor
Harareti yok ediyor
Salatalık suyu, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan hararet sorununu giderme oldukça etkili.
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Zayıflatıyor
Zayıflatıyor
Yemeklerinizde asitli içecekler ve meyve suları içmek yerine salatalık suyunu tüketirseniz, 200 kalori daha az tüketmiş olursunuz.
3
Kansere kalkan oluyor
Kansere kalkan oluyor
Bağışıklık güçlendirici içeriğinden dolayı, kanser ve kanserin oluşma riskiyle ciddi bir şekilde savaşıyor.
4
Ağız sağlığı için de faydalı
Ağız sağlığı için de faydalı
Salatalık suyunun saymakla bitmeyen faydaları arasında, ağız sağlığına sağladığı katkılar da yer alıyor. Diş eti sorunları ve ağız bakterilerini etkisiz hale getirerek kötü kokuları yok ediyor.
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Eklem ağrılarına son
Eklem ağrılarına son
İçeriğinde barındırdığı K vitamini, kemik hastalıklarına ve eklem ağrılarına iyi geliyor.
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Işıl ışıl bir cilt
Işıl ışıl bir cilt
İçeriğindeki C vitamini, cilt hücrelerini yenileyerek, sağlıklı bir cilt görünümü veriyor.
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Bağ ağrılarına iyi geliyor
Bağ ağrılarına iyi geliyor
Yeterince uyumadığınız gecelerin sabahlarında oluşan baş ağrılarını yok etmede birebir. Aynı zamanda mide dostu...
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Haber Yayın Tarihi: 04.08.2019 10:19 
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