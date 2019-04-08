Hareketleri Kısıtlı Hale Gelmişti, 46 Kilo Verdi, Akrabaları Bile Tanıyamadı!

1 Kızıyla oynamak için fazla iri olduğunu hissettikten sonra kilo vermeye karar veren Christine Carlos, bir yılda yaklaşık 46 kilo verdi.

2 Kızıyla kumda oynarken nefes alıp vermekte güçlük çekmeye başlayan Carlos, "O günlerde çok uyuşuktum" dedi.

3 Carlos, "Büyüyen çocuğum için iyi durumda olmak istedim. Kendimi kontrol etmem gerektiğini, çocuğum için bir adım atmam gerektiğini hissettim" şeklinde itirafta bulundu.

4 Christine Carlos, sağlık dergileri okuduğunu ve kilo verme hakkında çok fazla araştırma yaptığını belirtti.





5 Carlos, çoğunlukla sebzelerden oluşan ve genellikle aşağıdaki menüye bağlı kaldığını, az miktarda da karbonhidrat içeren yemekler tükettiğini ve işlenmiş yiyecekleri hayatından çıkardığını vurguladı.

6 İşte Christine Carlos'un menüsü:



Kahvaltı: yulaf ezmesi ve yumurta



Öğle yemeği: Ev yapımı salata



Akşam yemeği: Balık ve sebze

7 Bunlarla birlikte Christine, haftada bir kez istediği bir yemeği yeme konusunda kendisini serbest bıraktı.

8 Christine, sağlıklı öğünlerin yanında iştahının kesilmesi için bilinçli bir şekilde bol miktarda su (genellikle günde üç litre) tüketmeye başladı.

9 Diyetin yanı sıra Christine Carlos, haftada altı gün 45 dakika kardiyo yaptı.

10 Carlos, "Bedenimin büyüklüğünden dolayı başta sadece yürüyordum ama zamanla koşmaya başladım" diye konuştu.

11 Carlos, "Başka bir hedef belirlemenin ve kendimi daha ileri itmenin harika olacağını düşündüm" diyerek, kabuğundan çıkmak istediğini söyledi.

12 İşte Christine Carlos'un değişimine dair bazı kareler...

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