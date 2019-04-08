Son Dakika Haberleri: Hareketleri Kısıtlı Hale Gelmişti, 46 Kilo Verdi, Akrabaları Bile Tanıyamadı!

Hareketleri Kısıtlı Hale Gelmişti, 46 Kilo Verdi, Akrabaları Bile Tanıyamadı!

1 saat önce

Kızıyla oynamak için fazla iri olduğunu hissettikten sonra kilo vermeye karar veren Christine Carlos, bir yılda yaklaşık 46 kilo verdi.

1
Kızıyla oynamak için fazla iri olduğunu hissettikten sonra kilo vermeye karar veren Christine Carlos, bir yılda yaklaşık 46 kilo verdi.
2
Kızıyla kumda oynarken nefes alıp vermekte güçlük çekmeye başlayan Carlos, "O günlerde çok uyuşuktum" dedi.
3
Carlos, "Büyüyen çocuğum için iyi durumda olmak istedim. Kendimi kontrol etmem gerektiğini, çocuğum için bir adım atmam gerektiğini hissettim" şeklinde itirafta bulundu.
4
Christine Carlos, sağlık dergileri okuduğunu ve kilo verme hakkında çok fazla araştırma yaptığını belirtti.

5
Carlos, çoğunlukla sebzelerden oluşan ve genellikle aşağıdaki menüye bağlı kaldığını, az miktarda da karbonhidrat içeren yemekler tükettiğini ve işlenmiş yiyecekleri hayatından çıkardığını vurguladı.
6
İşte Christine Carlos'un menüsü:

Kahvaltı: yulaf ezmesi ve yumurta

Öğle yemeği: Ev yapımı salata

Akşam yemeği: Balık ve sebze
7
Bunlarla birlikte Christine, haftada bir kez istediği bir yemeği yeme konusunda kendisini serbest bıraktı.
8
Christine, sağlıklı öğünlerin yanında iştahının kesilmesi için bilinçli bir şekilde bol miktarda su (genellikle günde üç litre) tüketmeye başladı.
9
Diyetin yanı sıra Christine Carlos, haftada altı gün 45 dakika kardiyo yaptı.
10
Carlos, "Bedenimin büyüklüğünden dolayı başta sadece yürüyordum ama zamanla koşmaya başladım" diye konuştu.
11
Carlos, "Başka bir hedef belirlemenin ve kendimi daha ileri itmenin harika olacağını düşündüm" diyerek, kabuğundan çıkmak istediğini söyledi.
12
İşte Christine Carlos'un değişimine dair bazı kareler...
13
14
15
16
17

»      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:49 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • 1881-Yaşiyor: Zayiflamak isteyen kim varsa ülkemize gelsin. Gida ürünleri o kadar pahali ki 1 ayda kesin zayiflarlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır 46666: o koca göbeğini kaşırken 3 bin liralık telefonla yazıyon dimi bunu 0 0 Yayından Kaldır


Diğer Galeriler

Saman Nezlesi Geçsin Diye Çiğ Çiğ Böcek Yiyorlar! Daha 4 Yaşında Ama Paraya Para Demiyor! İngiltere'nin YouTube Yıldızı Seçildi Ünlü YouTuber'ın, Doğum Videosu İzlenme Rekoru Kırdı 45 Yaşındaki Babasının Fotoğraflarını Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:44:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hareketleri Kısıtlı Hale Gelmişti, 46 Kilo Verdi, Akrabaları Bile Tanıyamadı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]