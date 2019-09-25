Hastane masraflarını ödeyemeyince, kendisini testereyle ameliyat etti!

1 Zheng Yanliang - Ampütasyon Çinli çiftçi Zheng Yanliang, 2002 yılında, sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu ancak hastane kendisinden, ameliyat olması 1 milyon yuan istedi.

2 Tüm bu masrafları karşılayamayacağını bilen Yanliang'ın bacağı kararmaya başlamış ve kangren olmuştu. Üstelik içinde kurtçuklar vardı. Umutsuzca hastaneden eve dönen Zheng Yanliang, bu acıya daha fazla dayanamayıp bir testere ve bıçakla bu acıya son vermeye karar verdi.

3 Yanliang, 20 dakika uğraştıktan sonra bacağını kesmişti. Genç adam, son derece acılı bu süreçle mücadele etmek için yalnızca bir çubuğa sarılmış bir havluyu ısırmakla yetindi. Sonralarda Zheng'in hikayesi basına yansıdı ve insanlar bacağının iyileşmesi için gerekli parayı bağış yoluyla topladı.

4 İnes Ramirez Perez - Sezaryen. 2000 yılının Mart ayında, İnes Ramirez Perez'in Meksika'daki evinde doğum sancıları tuttu. Suyunun gelmesinden doğum yapmak üzere olduğunu anlayan Perez, çocuklarından birini kendisine bıçak getirmesi için mutfağa yolladı. 15 cm uzunluğundaki bıçağı eline aldı ve daha az acı hissetmek için 3 küçük bardak likör içti. Bıçakla karnında 18 santimetre genişliğinde bir delik açtı, iç organlarını kenara çektikten sonra bebeği tutup dışarı çıkardı. Ardından göbek bağını kesen Perez, iç organlarını tekrar karnına koyduktan sonra yarayı dikmesi için birini bulmak üzere oğlunu yolladı. Gelen kişi iğne iplikle açık yarayı diktikten sonra, İnes'i bir saat uzaklıktaki kliniğe götürdü. Klinikte ilk müdahalesi yapılan İnes, hastaneye sevk edildi ve 5 günün ardından bebeği ile birlikte evine döndü.

5 Aron Ralston - Ampütasyon. Aron Ralston, 2003 yılında, Utah'ta bulunan kanyondaki bir yarığa iple inmeye çalışıyordu. Ayağı kayan Aron, aşağı düşerken yerinden çıkan bir kaya da onunla birlikte yarığa düştü ve kolu yarık duvarı ile kaya arasında sıkıştı. Aron, kolunu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Ardından elindeki İsveç çakısıyla kayayı yontup kolunu kurtarmak istedi ancak bunda da başarılı olamadı. Kanyona tek başına geldiği ve yola çıkarken kimseye haber vermediği için yakın zamanda bir kurtarma ekibinin gelmeyeceğini de biliyordu. Kaya ile yarık arasına sıkışan sağ kolu hissizleşmeye ve hatta çürümeye başlamıştı. Bir süre sonra sıkışan elinin baş parmağında bir delik açtı ve hava çıktığını gördü. Yaklaşık 5 gün sonra ölebileceği ihtimalini hatırlayınca, kendi ağırlığını kullanarak kolundaki tüm kemikleri kırdı. Daha sonra tendonları, kasları ve yumuşak dokuyu keserek sıkıştığı yerden kurtuldu. Özgür kalan Aron, oradan ayrılmadan önce son kez sıkışan kolunun fotoğrafını çekti.

6 Leonid Rogozov - Apandisit ameliyatı 1961 yılında, 27 yaşındaki Sovyet doktor Leonid Rogozov kendisine akut apandisit teşhisi koydu. Ancak Rogozov, hastalığı esnasında Antarktika'daki Sovyet araştırma istasyonundaydı ve kış mevsiminin yaşandığı kıtada, dışarı çıkmak akıl işi değildi. İstasyondaki tek doktor olan Rogozov, kendi kendini ameliyat etmek zorunda kaldı. Operasyon gününde, istasyondaki çalışma arkadaşlarına ameliyat sırasında ne yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Başlarda her şey yolundaydı ancak karnını kesip içeriye ulaştığında, acı çekmeye başladı. İki saat süren operasyon boyunca kanaması devam etti ve neredeyse bilincini kaybediyordu. Buna rağmen ameliyatı tamamladı ve iki hafta sonra işinin başına döndü.