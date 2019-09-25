Hastane masraflarını ödeyemeyince, kendisini testereyle ameliyat etti!

1961 yılında, 27 yaşındaki Sovyet doktor Leonid Rogozov kendisine akut apandisit teşhisi koydu. Ancak Rogozov, hastalığı esnasında Antarktika'daki Sovyet araştırma istasyonundaydı ve kış mevsiminin yaşandığı kıtada, dışarı çıkmak akıl işi değildi. İstasyondaki tek doktor olan Rogozov, kendi kendini ameliyat etmek zorunda kaldı. Operasyon gününde, istasyondaki çalışma arkadaşlarına ameliyat sırasında ne yapmaları gerektiğini tek tek anlattı. Başlarda her şey yolundaydı ancak karnını kesip içeriye ulaştığında, acı çekmeye başladı. İki saat süren operasyon boyunca kanaması devam etti ve neredeyse bilincini kaybediyordu. Buna rağmen ameliyatı tamamladı ve iki hafta sonra işinin başına döndü.