Havuz ışığına dokunan talihsiz çocuk, elektrik akımına kapılıp öldü

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ABD'nin California eyaletinde yaşayan 9 yaşındaki McKenzie Kinley, evlerinin arka bahçesinde kardeşi ve 3 arkadaşıyla havuza girdi.
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Havuzdaki lambalar henüz yeni tadilat görmüştü ve yerine düzgünce takılmadığından kimsenin haberi yoktu.
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McKenzie Kinley, havuz lambasının kablosuna dokununca elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.
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Talihsiz çocuğun babası Cliff Kenley, "Bildiğimiz kadarıyla havuz ışığına dokundu ve elektrik akımına kapıldı." dedi.
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McKenzie'nin küçük kız kardeşi ve 3 arkadaşının ise zarar görmediği açıklandı.