Hayat Bilgisi Dizisinin Kopil'i Bakın Şimdi Ne Yapıyor!

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Çocukluk döneminden bu yana Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkan Serhan Arslan, üniversite eğitiminden sonra Londra'da oyunculuk atölyelerinde yer aldı. Kamera karşısına Bizim Otel isimli dizi ile geçen Serhan Aslan, 22 yaşında Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı Kopil Ali karakteriyle Türkiye'nin gönlünde büyük bir yer kazandı.