Hayat Bilgisi Dizisinin Kopil'i Bakın Şimdi Ne Yapıyor!
1 saat önce
Hayat Bilgisi'nin en eğlenceli karakterlerinden biri olan Kopil'i canlandıran Serhan Arslan'ın o eski halinden eser yok. Şimdilerde 38 yaşında olan oyuncu, saç modeli, giyimi, gözlükleriyle bambaşka bir tarza büründü.
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Çocukluk döneminden bu yana Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkan Serhan Arslan, üniversite eğitiminden sonra Londra'da oyunculuk atölyelerinde yer aldı. Kamera karşısına Bizim Otel isimli dizi ile geçen Serhan Aslan, 22 yaşında Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı Kopil Ali karakteriyle Türkiye'nin gönlünde büyük bir yer kazandı.
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Rolüyle gönüllere taht kuran Serhan Arslan şimdi 38 yaşında. Arslan, yıllar içinde yaşadığı değişimle şaşırttı.
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Dizi başladığında, 2003 yılında 22 yaşında olan ünlü oyuncu şimdilerde daha olgun. İşte Serhan Arslan'ın son hali.
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Başarılı oyuncu, Instagram hesabında güzel sevgilisi stilist Nazlı Ceren Köksal'la fotoğraflarını da paylaşıyor.
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Birlikte dünyayı geziyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:29
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