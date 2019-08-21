Hayat Devam Ediyor dizisinin talihsiz Hayat'ı, bakın şimdi ne yapıyor!

1 2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi, çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla zorla evlendirilen Hayat ve kendilerini bir anda şehir yaşamının acımasız kollarında bulan Güneydoğulu bir ailenin dramını anlatıyor.

2 O dönem can verdiği Hayat karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Meltem Miraloğlu, henüz ilk projesi olmasına rağmen oyunculuğuyla büyülüyordu.



3 Ancak dizi final yapınca Miraloğlu beklediği oyunculuk tekliflerini alamadı.

4 Oyunculuk teklifleri gelmediği için ABD'ye yerleşme kararı alan Miraloğlu, İngilizcesini geliştirdikten sonra üniversite eğitimi almak istediğini söyledi.

5 Genç oyuncu OnurAkayMedya'dan Ülkü Gözen Stewart'a konuştu:

6 ''Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika'dayım.

7 Estetik yaptırdığı iddialarına da açıklama getiren ünlü oyuncu, "Hiçbir yerimde dolgu, estetik yok. Ben doğduğumdan beri saçlarımı bile boyatmadım.

8 Bir gün kendiliğinde beyazlayacak belki beyaz kalmasını da tercih edebilirim" dedi.

9 Meltem Miraloğlu, 2016 yılında yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ancak mutlulukları uzun sürmemişti.



10 Miraloğlu'nun, ABD'den paylaştığı bir fotoğrafın altına ''Hak ettiği yerde'' notunu düşmesi de dikkat çekti.

11

12

13