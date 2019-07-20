Son Dakika Haberleri: Hayatının ışığını buldu! Avizesiyle evlenecek
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Hayatının ışığını buldu! Avizesiyle evlenecek

1 saat önce

Ingiltere'nin Leeds şehrinde 35 yaşındaki Amanda Liberty, üzerinde çok sayıda aydınlatma armatürü olan Lumiere ismini verdiği avizeyle evleneceğini açıkladı.

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Cansız objelerle aşk yaşama trendinin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez gelin bir avize olacak. 35 yaşındaki Amanda Liberty yakın bir zamanda avizeyle evlenmeyi planladığını açıkladı.
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En büyük aşkının 'Lumiere' adını verdiği avize olduğunu söyleyen kadın daha önce de 'Özgürlük Heykeli' ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını söylüyor. Bu uzun mesafeli ilişki sırasında Whitaker olan soyadını Liberty (Özgürlük) olarak değiştirdi.
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Amanda Liberty, 91 yıllık antika Lumiere'yi Almanya'dan 400 pounda aldı.
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Amanda Liberty avizeye olan aşkını şu sözlerle dile getirdi: Lumiere'nin yakında karım olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onu ebay'da görür görmez vuruldum. Lumiere ile yatmak müthiş bir his.
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Güzelliği nesnelerde buluyorum.Cansız objelerle ilişki yaşayan çoğu kişi objelerin onlarla konuştuğunu iddia eder ama bizim iletişimimiz öyle değil sessiz ve çok daha farklı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:11 
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