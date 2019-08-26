Son Dakika Haberleri: Babaannesiyle parkta gezen 2 yaşındaki çocuk, kafesi açık bırakılan bir leoparın saldırısına uğradı!
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Babaannesiyle parkta gezen 2 yaşındaki çocuk, kafesi açık bırakılan bir leoparın saldırısına uğradı!

1 saat önce

Tayland'da bir safari parkında, kafesi açık bırakılan bir leopar, babaannesiyle gezmeye gelen 2 yaşındaki çocuğa saldırdı.

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Gezi için Tayland'da bulunan İsrailli bir aile, Koh Samui şehrinde bulunan safari parkı ziyareti esnasında dehşeti yaşadı.
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Leopara baktıktan sonra kafesin kapısını açık unutan eğitici, ortamdan uzaklaşınca, 6 yaşındaki leopar, kafesten dışarı çıkarak, o sırada babaannesinin yanında bulunan iki yaşındaki erkek çocuğuna saldırdı.

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Öfkeli leopar, Orr Burns isimli talihsiz çocuğun kafasını pençelerinin arasına alarak yere yapıştırdı ve yanağını ısırdı.
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Çevredekiler, leoparın kafasına tekme atarak küçük çocuğu güç bela kurtardılar.
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Kafatasında çatlama ve yüzünde ağır yaralar oluşan çocuk, çevrede bulunan bir kişinin arabası ile hastaneye kaldırıldı.

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Saldırıya uğrayan çocuğun amcası Rafe Benvenisti, leoparın açık kapıdan dışarı çıkıp parkta bulunan insanlara saldırdığını, sonrasında küçük çocuğu kapıp yere yatırdığını söyledi.
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Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve hastane masraflarının, safari parkının sahibi tarafından karşılandığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:42 
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