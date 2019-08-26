Babaannesiyle parkta gezen 2 yaşındaki çocuk, kafesi açık bırakılan bir leoparın saldırısına uğradı!
1 saat önce
Tayland'da bir safari parkında, kafesi açık bırakılan bir leopar, babaannesiyle gezmeye gelen 2 yaşındaki çocuğa saldırdı.
1
Gezi için Tayland'da bulunan İsrailli bir aile, Koh Samui şehrinde bulunan safari parkı ziyareti esnasında dehşeti yaşadı.
2
Leopara baktıktan sonra kafesin kapısını açık unutan eğitici, ortamdan uzaklaşınca, 6 yaşındaki leopar, kafesten dışarı çıkarak, o sırada babaannesinin yanında bulunan iki yaşındaki erkek çocuğuna saldırdı.
3
Öfkeli leopar, Orr Burns isimli talihsiz çocuğun kafasını pençelerinin arasına alarak yere yapıştırdı ve yanağını ısırdı.
4
Çevredekiler, leoparın kafasına tekme atarak küçük çocuğu güç bela kurtardılar.
5
Kafatasında çatlama ve yüzünde ağır yaralar oluşan çocuk, çevrede bulunan bir kişinin arabası ile hastaneye kaldırıldı.
6
Saldırıya uğrayan çocuğun amcası Rafe Benvenisti, leoparın açık kapıdan dışarı çıkıp parkta bulunan insanlara saldırdığını, sonrasında küçük çocuğu kapıp yere yatırdığını söyledi.
7
Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve hastane masraflarının, safari parkının sahibi tarafından karşılandığı öğrenildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.8.2019 18:55:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babaannesiyle parkta gezen 2 yaşındaki çocuk, kafesi açık bırakılan bir leoparın saldırısına uğradı!