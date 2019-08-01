Hayvanlar dünyasında bir ilk! Öksüz kalan balinaya yunus annelik yapacak

1 Independent Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları, şişe burunlu bir yunusun kavun kafalı yavru balinayı evlat edindiğini ve böyle bir olayın ilk kez yaşandığını duyurdu.

2 Bilim insanları 2014'te şişe burunlu bir dişi yunusun, kendi yavrusunun yanında bir de tuhaf görünümlü erkek bir yavruya baktığını fark etti. Ekip, Fransız Polinezyası'nın kıyı sularında yüzen üçlüyü araştırdığında, öksüz yavrunun tamamen ayrı bir tür olan kavun kafalı balina olduğunu saptadı.

3 Çalışmanın başyazarı ve deniz memelileri üzerine çalışan Groupe d'Etude des Mammiferes Marins de Polynesie'nin lideri Pamela Carzon, National Geographic'e yaptığı açıklamada "Bu kadar nadir görülen bir olguya tanık olduğumuz için çok heyecanlandık. O zamanlar çok, gerçekten de çok şaşırmıştık" dedi.