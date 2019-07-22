Helikopter turunda tesadüfen gördü! İzlanda'da 50 ceset kıyıya vurdu

ABD'li bir turist, İzlanda'nın batısında yaptığı bir helikopter gezisinde kıyıya vurmuş 50 balinayı fark etti. İzlanda'nın batısında bulunan Snaefellsnes burnunda karaya vuran balinaları gören turist, balinaların videosunu çektikten sonra durumu polise bildirdi.

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'Birbirlerini takip etmiş olabilirler'

Adlarına rağmen yunus ailesinin bir üyesi olan pilot balinaların kıyıya nasıl sürüklendiği ve ne zamandan beri orada oldukları henüz bilinmiyor. İzlanda'da yayın yapan radyo istasyonu RUV'a konuşan deniz bilimci Edda Elisabeth Magnusdottir, sürü halinde yaşayan ve güçlü sosyal bağları olan pilot balinaların birbirlerini takip ederek kıyıya vurmuş olma ihtimalleri olduğunu belirtti.