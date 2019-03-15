Henüz 13 Yaşında İmparator Tarafından Keşfedilmişti, Şimdi Estetikli Haliyle Şoke Ediyor

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13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yeni imajıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
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Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, tek kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.
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Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çekiyordu.
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Azeri kızı günel, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' diye açıklamıştı.
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Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. Sanatçı, ortaya çıkan eski bir fotoğrafı ile yeniden gündem oldu.
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Yüzündeki farklılık ile dikkat çeken şarkıcıyı bazı takipçileri oyuncu Yasemin Ergene ve Birce Akalay'a benzetti.
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33 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı.
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Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı.
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Güzelliği ile dikkat çeken Günel'in Instagram'da 600 binden fazla takipçisi var.