Henüz 13 Yaşında İmparator Tarafından Keşfedilmişti, Şimdi Estetikli Haliyle Şoke Ediyor

1 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yeni imajıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.



2 Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, tek kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.

3 Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çekiyordu.

4 Azeri kızı günel, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' diye açıklamıştı.

5 Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. Sanatçı, ortaya çıkan eski bir fotoğrafı ile yeniden gündem oldu.

6 Yüzündeki farklılık ile dikkat çeken şarkıcıyı bazı takipçileri oyuncu Yasemin Ergene ve Birce Akalay'a benzetti.

7 33 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı.

8 Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı.

9 Güzelliği ile dikkat çeken Günel'in Instagram'da 600 binden fazla takipçisi var.

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