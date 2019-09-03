Henüz 13 yaşında müebbet hapis cezası aldı! Nedeni kan donduruyor
7 saat önce
Küçücük çocuk insan öldürebilmek için gerekli nefreti nereden buluyor? Ya da gerekli silahı nereden buluyor? İşte yaşları 6 ile 13 yaş arasında değişen tarihin en genç katilleri ve hikayeleri...
1
Eric Smith, 13 yaşında
Eric Smith 4 yaşındaki Derrick Robie'yi kaçırdığında 13 yaşındaydı. Zavallı çocuğa işkence yapıp öldüren Smith, tek başına böyle bir suç işleyen ilk örnek. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Smith'i bu kadar korkunçlaştıranın kızıl saçları ve kocaman gözlükleri yüzünden sürekli aşağılanması olduğu söyleniyor.
2
Jon Venables ve Robert Thompson, 10 yaşında
Jon Venables ve Robert Thompson çocukların bir yetişkinden daha vahşi olabileceklerinin kanıtı. Jon ve Robert 2 yaşındaki James Bulger'ı annesinin bir kaç saniyelik dalgınlığından faydalanıp kaçırdıklarında sadece 10 yaşındaydılar. Minik çocuğu dövdüler, işkence ettiler ve öldüğünden emin olduklarında bir tren rayına bıraktılar.
3
Edgar Jimenez, 14 yaşında
Yaşı küçük ama suç dosyası kabarık. 14 yaşındaki Edgar Jimenez, uyuşturucu çetelerinden birinde tetikçilik yaptığı gerekçesiyle yakalandı.
İnternette kurbanlarıyla çektiği fotoğraflarını yayınladıktan sonra kötü bir şöhrete kavuşan "El Ponchis" (Pelerin) lakaplı Edgar, polislere 4 cinayet işlediğini itiraf etti.
4
Christian Fernandez, 12 Yaşında
1999 yılında 12 yaşındaki Bianella Susana tecavüze uğrayıp hamile kaldı ve 9 ay sonra Christian Fernandez doğdu. 2 yıl sonra ise Christian Fernandez Florida sokaklarında çırılçıplak yürürken bulundu. Bu sıralar büyük annesi illegal uyuşturucular almakla meşguldü. Christian cinsel olarak, duygusal olarak hayatı boyunca istismara uğramıştı. Böyle bir çocuğun topluma faydalı olması zaten beklenemezdi. Bu toplumun bir katil doğruma senaryosuydu. Daha 8 yaşındayken Christian okulun bahçesinde bir hayvan öldürmüştü. Okul ailesini 8 yaşındaki bir çocuğun böyle şeyler yapmaması gerektiğini daha farklı davranışları olduğunu da söylemişti. Ve öyle de oldu 1991'de Christian 2 yaşındaki küçük kardeşiyle birlikte terk edildi. Bunun üzerine kontrolü kaybeden Christian kardeşini döve döve öldürdü. Bu cinayetten Christian'ın annesi de sorumlu tutuldu. Çünkü annesi eve gelip 2 yaşındaki oğlunu kanlar içinde gördükten 8 saat sonra ambulansı aramıştı.
5
Catherine ve Curtis Jones, 12 ve 13 yaşlarında
13 yaşındaki Catherine daha fazla dayanamadı ve kendisinden küçük erkek kardeşine bir süredir yakın bir akrabadan uğradığı cinsel istismarı anlatmaya karar verdi. Catherine anlatınca Curtis de kendisinin cinsel istismara uğradığını kız kardeşine anlattı. Catherine ve Curtis annelerine tarafından yıllar önce terkedilmişti. Babası da kız arkadaşıyla yaşıyordu. En nihayetinde Catherine ve Curtis, durumu babasına ve kız arkadaşı Nicole Speights'e anlatmaya karar verdi. Anlattılar da fakat ne babası ne de Nicole çocuklara inanmadı. Bunun üzerine 1999 yılının soğuk bir sabahında çocuklar suskunluğu kendileri bozmak istediler. Babalarının şahsi silahını alıp uykularında ateş açmaya başladılar. Nicole öldü. 18 yıl cezaya çarptırılan çocukların hayatlarının geri kalanını da gözetim altında geçirmelerine karar verildi. USAToday'e göre Catherine ve Curtis Jones bu yaşta birinci dereceden yetişkin cezasına çarptırılan ilk çocuklar.
6
Jasmine Richardson, 12 yaşında
Korkunç eylemini erkek arkadaşıyla beraber gerçekleştiren Richardson hapishanedeki cezasını tamamladı ancak şimdi bir akıl hastanesinde tedavi altında. Jasmine Richardson annesini, babasını ve küçük kardeşini öldürdüğünde 12 yaşındaydı. Sebebi ise ailesinin 23 yaşındaki erkek arkadaşıyla görüşmesini yasaklamış olmasıydı.
7
Girl A, 11 yaşında
2004 yılının Haziran ayında, medya tarafından "GIRL A" olarak adlandırılan 11 yaşındaki bir Japon kız öğrenci 12 yaşındaki sınıf arkadaşı Satomi Mitarai'yi öldürdü. Kız Öğle yemeği molası sırasında boş bir sınıfta Satomi'nin boğazını bıçakladı. A Kızı polis tarafından tutuklandıktan sonra, ikiyüzlülüğünü internette yayınladığı için sınıf arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Genç kızın, seyrettiği filmlerin etkisi altında kalarak cinayeti işlediği savunuluyor.
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3.9.2019 15:33:08. #1.13#
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