Henüz 13 yaşında müebbet hapis cezası aldı! Nedeni kan donduruyor

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Christian Fernandez, 12 Yaşında

1999 yılında 12 yaşındaki Bianella Susana tecavüze uğrayıp hamile kaldı ve 9 ay sonra Christian Fernandez doğdu. 2 yıl sonra ise Christian Fernandez Florida sokaklarında çırılçıplak yürürken bulundu. Bu sıralar büyük annesi illegal uyuşturucular almakla meşguldü. Christian cinsel olarak, duygusal olarak hayatı boyunca istismara uğramıştı. Böyle bir çocuğun topluma faydalı olması zaten beklenemezdi. Bu toplumun bir katil doğruma senaryosuydu. Daha 8 yaşındayken Christian okulun bahçesinde bir hayvan öldürmüştü. Okul ailesini 8 yaşındaki bir çocuğun böyle şeyler yapmaması gerektiğini daha farklı davranışları olduğunu da söylemişti. Ve öyle de oldu 1991'de Christian 2 yaşındaki küçük kardeşiyle birlikte terk edildi. Bunun üzerine kontrolü kaybeden Christian kardeşini döve döve öldürdü. Bu cinayetten Christian'ın annesi de sorumlu tutuldu. Çünkü annesi eve gelip 2 yaşındaki oğlunu kanlar içinde gördükten 8 saat sonra ambulansı aramıştı.