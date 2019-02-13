Henüz 15 Aylıkken Menenjitten Ellerini Kaybetmişti, Şimdi Makyaj Bile Yapıyor
9 saat önce
15 aylıkken geçirdiği menenjitten ellerini kaybeden Tilly Lockey, şimdi 13 yaşında ve yaşama sevinciyle herkese örnek oluyor. Tilly Lockey, şimdi biyonik kollarını kullanarak makyaj bile yapıyor.
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Her iki elini ve ayak parmaklarını henüz 15 aylıkken menenjitten kaybeden genç kız, şimdi bionik kollarını kullanarak makyajını bile yapıyor.
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Tilly'e, menenjit teşhisi konduğunda, doktorlar yaşama şansı bile görmemişti. Ama büyük savaşın galibi o oldu. Parmakları kesilen Tilly, iyileşti. Genç kız, Bristol'deki teknoloji şirketi Openbionics tarafından üretilen 'biyonik kolları' deneyen dünyadaki ilk çocuktu.
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Tilly'nin ailesi Sarah ve Adam, diğer her çocuk gibi, her şeyi kollarıyla yapabildiğini açıkladı.
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Tilly, teknoloji şirketi için de bir zafer oldu. Genç kız, 2016'dan bu yana yaklaşık sekiz farklı tasarım biyonik kolu test etti.
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Tilly, şimdi 13 yaşında ve biyonik elleri dışında sağlığı yerinde. Geçirdiği hastalığa karşı farkındalığı arttırmak ve diğer hastalara yardım etmek için makyaj videoları çekmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 02:36
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