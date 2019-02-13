Henüz 15 Aylıkken Menenjitten Ellerini Kaybetmişti, Şimdi Makyaj Bile Yapıyor

1 Her iki elini ve ayak parmaklarını henüz 15 aylıkken menenjitten kaybeden genç kız, şimdi bionik kollarını kullanarak makyajını bile yapıyor.

2 Tilly'e, menenjit teşhisi konduğunda, doktorlar yaşama şansı bile görmemişti. Ama büyük savaşın galibi o oldu. Parmakları kesilen Tilly, iyileşti. Genç kız, Bristol'deki teknoloji şirketi Openbionics tarafından üretilen 'biyonik kolları' deneyen dünyadaki ilk çocuktu.

3 Tilly'nin ailesi Sarah ve Adam, diğer her çocuk gibi, her şeyi kollarıyla yapabildiğini açıkladı.

4 Tilly, teknoloji şirketi için de bir zafer oldu. Genç kız, 2016'dan bu yana yaklaşık sekiz farklı tasarım biyonik kolu test etti.

5 Tilly, şimdi 13 yaşında ve biyonik elleri dışında sağlığı yerinde. Geçirdiği hastalığa karşı farkındalığı arttırmak ve diğer hastalara yardım etmek için makyaj videoları çekmeye başladı.

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