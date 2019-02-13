Son Dakika Haberleri: Henüz 15 Aylıkken Menenjitten Ellerini Kaybetmişti, Şimdi Makyaj Bile Yapıyor

Henüz 15 Aylıkken Menenjitten Ellerini Kaybetmişti, Şimdi Makyaj Bile Yapıyor

9 saat önce

15 aylıkken geçirdiği menenjitten ellerini kaybeden Tilly Lockey, şimdi 13 yaşında ve yaşama sevinciyle herkese örnek oluyor. Tilly Lockey, şimdi biyonik kollarını kullanarak makyaj bile yapıyor.

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Her iki elini ve ayak parmaklarını henüz 15 aylıkken menenjitten kaybeden genç kız, şimdi bionik kollarını kullanarak makyajını bile yapıyor.
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Tilly'e, menenjit teşhisi konduğunda, doktorlar yaşama şansı bile görmemişti. Ama büyük savaşın galibi o oldu. Parmakları kesilen Tilly, iyileşti. Genç kız, Bristol'deki teknoloji şirketi Openbionics tarafından üretilen 'biyonik kolları' deneyen dünyadaki ilk çocuktu.
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Tilly'nin ailesi Sarah ve Adam, diğer her çocuk gibi, her şeyi kollarıyla yapabildiğini açıkladı.
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Tilly, teknoloji şirketi için de bir zafer oldu. Genç kız, 2016'dan bu yana yaklaşık sekiz farklı tasarım biyonik kolu test etti.
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Tilly, şimdi 13 yaşında ve biyonik elleri dışında sağlığı yerinde. Geçirdiği hastalığa karşı farkındalığı arttırmak ve diğer hastalara yardım etmek için makyaj videoları çekmeye başladı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 02:36 

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YORUMLAR (3)
  • Anonim: Teknoloji nerelere geldi nerelere gelecek iyi bir şey ama kontrol den çıkarsa vay halimize dıdı dın dı dın dıdı dın dı dın bıkşın bıkşın benk benk fiiiissssss bommmmm ta ta ta ta ta ta denk denk :D Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Fa: insanları mutlu eden hayatını kolaylaştıran teknolojinin bu kadar gelişmesi beni çok sevindirdi darısı gozu görmeyen insanlara yardımcı olacak teknolojioere inşallah Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • bayım: Abi teknoloji çok ilginç hayret duyulacak birşey ya. Şuna bak robot kolları kontrol edebiliyor, acaba dokunduğu zaman hissedebiliyormu Robotik kolun her yerinde alıcılar varsa bunlar sinir uçlarına iletilebiliyordur belki buda dokunduğu şeyi hissetmesini sağlıyordur olabilirmi Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır dürdane: harcanıyorsun burada 1 1 Yayından Kaldır


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