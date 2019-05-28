Henüz 16 Yaşında ama Paraya Para Demiyor! Evinde Hayvanat Bahçesi Bile Var

1 Instagram'da "Money Kicks" ismiyle nam salan Rashed Saif Belhasa'nın 1.5 milyon takipçisi var. Bu zengin genç ailesiyle birlikte Birleşİk Arap Emirlikleri'nde devasa bir evde yaşıyor. Öyle büyük bir ev ki, içerisinde golf sahası ve egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi bile bulunuyor.

2 Rashed, abartılı hayat tarzını World's Weirdest Homes adlı programda herkese göstermişti. Ayrıca babası gibi olmak ve kazancını kendi kendine sağlamak istediğini belirtti.

3 Hayvanat bahçesi bile var! Hayvanat bahçesinde 500 egzotik hayvan bulunuyor. Rashed'in babası ünlü iş adamı Saif Ahmed Belhasa ihmal edilen özel hayvanat bahçelerinden topladığı hayvanlarla bu hayvanat bahçesini oluşturdu. Devasa oturma odasından rahatlıkla görülen bu özel hayvanat bahçesinde aslanlar, kaplanlar, panterler, leoparlar, çitalar, zürafalar ve ayılar bulunuyor.

4 Ünlüler bile ziyaret ediyor! Ayrıca bu hayvanat bahçesini dünya çapında tanınan ünlüler de ziyaret ediyorlar. Mariah Carey, Ronaldo, Floyd Mayweather, Rihanna, Paris Hilton ve Jackie Chan bu ünlüler arasında. Hatta hayvanların bazıları ünlülerle aynı isimleri taşıyor! Rashed açıklamalarında hayvanat bahçesinin halka açık olmadığını, bu nedenle ailesinin herhangi bir kârı olmadığını söyledi.

5 Kenya'da ayda bir kere anca yemek yiyen aslan burada her gün yemek yiyor! Yapımcı, belgeselin çekimi sırasında Rashed'e dünya üzerinde kendi hayvanat bahçesi olan tek çocuk olup olmadığını sorunca Rashed oldukça havalı davrandı.

Evet, öyle diyebilirsiniz. Ben şov yapmaktan hoşlanmıyorum. Biz bütün hayvanlarımız ile ilgileniyoruz. Kenya'ya gittiğimde birçok aslanın ayda bir kez yemek yediği için öldüğünü gördüm. Ama burada her gün yemek yiyorlar."

6 Rashed'in eşi benzeri olmayan bir de ayakkabı koleksiyonu var! Koleksiyonda Yeeyz, Bapes ve Air Jordans gibi markaların sınırlı sayıda üretilen ayakkabıları yer alıyor. Bu ayakkabıların değeri ise dudak uçuklatan cinsten. Tam olarak 1 milyon dolar! Evindeki bir oda tamamen bu spor ayakkabılara ayrılmış durumda. Hatta yalnızca 14 adet üretilmiş olan ayakkabı serisinden bir çiftini ünlü futbol oyuncusu Paul Pogba giymişti.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26