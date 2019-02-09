Henüz 17 Yaşında Ama Serveti Dudak Uçuklatıyor!
14 dakika önce
Dubaili internet fenomeni Rashed Saif Belhasa, 17 yaşında olmasına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor!
1
Dubaili internet fenomeni Rashed Saif Belhasa, lüks hayatıyla gündemden düşmüyor.
2
Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın, 17 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
3
Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda çok özel açıklamalarda bulundu.
4
Chanel 4'teki programda lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakabbılar.
5
Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.
6
Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde
7
Belhasa ayakkabıları için ayrı bir oda yaptırmak zorunda kalmış.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:08
Diğer Galeriler
Çıplak Ayakla Ağaca Tırmandığına Bakmayın! İşte Dünyanın En Gözde Damat Adayı: Prens Mateen
Ünlü Oyuncu, Cesur Pozlarıyla Instagram'ı Yıktı Geçti!
Banyoya Bile Sığamayan Genç Kadın, 116 Kilo Verdi
Nükhet Duru, Küvette Çıplak Poz Verdi! İşte, Ünlülerin Birbirinden İlginç Magazin Faciaları
Bir Metre 54 Santim Boyunda, 43 Kilo! Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamıyor