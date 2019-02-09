Son Dakika Haberleri: Henüz 17 Yaşında Ama Serveti Dudak Uçuklatıyor!

Henüz 17 Yaşında Ama Serveti Dudak Uçuklatıyor!

14 dakika önce

Dubaili internet fenomeni Rashed Saif Belhasa, 17 yaşında olmasına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor!

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Dubaili internet fenomeni Rashed Saif Belhasa, lüks hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın, 17 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
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Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda çok özel açıklamalarda bulundu.
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Chanel 4'teki programda lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakabbılar.
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Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.
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Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde
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Belhasa ayakkabıları için ayrı bir oda yaptırmak zorunda kalmış.
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»      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:08 

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