Henüz 17 Yaşında Ama Serveti Dudak Uçuklatıyor!

Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda çok özel açıklamalarda bulundu.

Chanel 4'teki programda lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakabbılar.

Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.

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Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde