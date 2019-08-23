Hep kameralardan uzak tutmuştu! İşte Yıldız Tilbe'nin yıllardır gizlediği kızı

1 Yıllarca eskimeyen şarkıları ve olay paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, yıllarca magazin dünyasından uzak tuttuğu bir kızı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

2 Evet yanlış okumadınız, Tilbe'nin şimdilerde iki çocuk annesi olan Sezen Burçin adında bir kızı var.

3 Yıldız Tilbe, 1984 yılında, yalnızca 15 gün önce tanıdığı aşkı Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.

4 O dönem henüz 16 yaşında olan Tilbe, Karahan'ın ne iş yaptığını dahi bilmiyordu.

5 Karahan, Tilbe'yle evlendikten 1 ay sonra askere gitti, o süreçte Tilbe, kızı Sezen'i dünyaya getirdi.

6 Tilbe'nin, Güngör Karahan'la olan evliliği, 6 yıl sürdü. Çift, 1990 yılında boşandı.

7 Ünlü şarkıcının, yıllarca kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ise Serdar Özden ile hayatını birleştirdi.

8 Ancak Sezen Burçin'in evliliği de, tıpkı annesi gibi uzun sürmedi ve Burçin, ikinci evliliğini yaptı.

9 Sezen Burçin'in bu evlilikten iki çocuğu oldu. İşte Sezen Burçin'in bazı fotoğrafları...

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