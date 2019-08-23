Son Dakika Haberleri: Hep kameralardan uzak tutmuştu! İşte Yıldız Tilbe'nin yıllardır gizlediği kızı
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Hep kameralardan uzak tutmuştu! İşte Yıldız Tilbe'nin yıllardır gizlediği kızı

20 dakika önce

Yıldız Tilbe'nin yıllardır kameralardan uzak tuttuğu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Tilbe'nin magazincilerden gizlediği kızı Sezen Burçin

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Yıllarca eskimeyen şarkıları ve olay paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, yıllarca magazin dünyasından uzak tuttuğu bir kızı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.
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Evet yanlış okumadınız, Tilbe'nin şimdilerde iki çocuk annesi olan Sezen Burçin adında bir kızı var.
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Yıldız Tilbe, 1984 yılında, yalnızca 15 gün önce tanıdığı aşkı Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.
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O dönem henüz 16 yaşında olan Tilbe, Karahan'ın ne iş yaptığını dahi bilmiyordu.
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Karahan, Tilbe'yle evlendikten 1 ay sonra askere gitti, o süreçte Tilbe, kızı Sezen'i dünyaya getirdi.
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Tilbe'nin, Güngör Karahan'la olan evliliği, 6 yıl sürdü. Çift, 1990 yılında boşandı.
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Ünlü şarkıcının, yıllarca kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ise Serdar Özden ile hayatını birleştirdi.
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Ancak Sezen Burçin'in evliliği de, tıpkı annesi gibi uzun sürmedi ve Burçin, ikinci evliliğini yaptı.
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Sezen Burçin'in bu evlilikten iki çocuğu oldu. İşte Sezen Burçin'in bazı fotoğrafları...
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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:27 
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