Her an patlayabilir! Brezilyalı Hulk, 60 santimlik pazularıyla tartışma yarattı

1 Brezilya Sao Paulo'da inşaat işçisi olaran çalışan 48 yaşındaki Valdir Segato, yıllarca vücut geliştirmek için elinden geleni yaptı. 9 yıl boyunca kaslarına yağ enjekte ederek devasa bir vücuda sahip oldu.

2 Vücuduna yağ bazlı içerik olan sintol enjekte ettiren Valdir Segato, doktorlar tarafından sık sık ölüm riski konusunda uyarılıyor. Ancak tüm uyarılara rağmen vücuduna sintol (yağ) enjekte ettirmekten bir türlü vazgeçmiyor.

3 Sintol vücutta büyük tahribata yol açıyor! Yağ, alkol, ağrı kesici gibi maddelerin karışımından oluşan sintolun vücutta ağır tahribata yol açtığı biliniyor.

4 Sintol enjektesi yüzünden insanlar ölüyor! Uzmanlar vücuda sintol enjekte ettirmenin sinir sistemine zarar verebileceği, enfeksiyona yol açabileceği, yaralara ve kalp krizine neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Kasları iri gösteren bu karışım sebebiyle ölen kişilerin de olduğu biliniyor.

5 9 yıldır düzenli olarak sintol enjekte ediyor! Vücut geliştirmenin yalnızca sporla gerçekleşemeyeceğini düşündüğü için saymakla bitmeyen zararına rağmen 2013 yılından bu yana sintol enjeksiyonu yaptırmaya devam eden Valdir Segato, sintol enjeksiyonu sayesinde biseps kalınlığının iki kat arttığını ve 60 cm'e çıktığını söylüyor.

6 Valdir Segato, fotoğraflardan şüphe duyanlar için hesabındaki son paylaşımda, 'Fotoşop yok' notunu düştü. Vücut ölçülerinin gerçek olduğunu kanıtlamaya yönelik çabalarına rağmen bazı kullanıcılar yine de açıklamaları ve kanıt olarak gösterilen paylaşımları yeterli bulmuyor.

7 Kullanıcılardan biri, 'bisepslerin sahte' derken bir diğeri ise, 'güzel fotoşop dostum' yorumunda bulunuyor. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafların gerçek olduğunu söylüyor ve 'Lütfen artık dur. Çirkin görünüyorsun' yazıyor.

8 Çok sayıda kullanıcı da Valdir Segato'nun saplantılı tutkusundan vazgeçmesi için Brezilyalı sporcuyu uyarıyor.Bazıları ise Valdir Segato'nun psikoljik destek alması gerektiğini düşünüyor.

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