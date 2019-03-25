Her Gece Dağınık Bıraktığı Tadilat Malzemelerini, Toplu Halde Buldu! Bakın İşin Altından Ne Çıktı
1 saat önce
Her gün dağınık bıraktığı eşyaları toplu halde bulan yaşlı adam, bu gizemi kulübeye kamera yerleştirerek çözdü.
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72 yaşındaki Stephen Mckears, tadilat işlerini yaptığı kulübede eşyaların yer değiştirdiğini fark etti. Her gün dağınık olarak bıraktığı malzemeleri sabah geldiğinde bir kutuya konulmuş halde bulan yaşlı adam neredeyse akıl sağlığını yitirecekti.
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Yaşlı adam bu gizemi çözmek için komşusundan yardım istedi. Durumu anlattığı komşusu kulübeye kamera koymayı teklif etti.
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Stephen Mckears, kulübeye kamera yerleştikten sonra eşyaları dağınık bıraktı ve çıktı. Ertesi sabah geldiğinde kutu toplu halde bulunmuştu. Hemen kamera kaydını izleyen yaşlı adam gördükleri karşısında şok oldu.
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Tüm bu gizemin kaynağı düzen meraklısı bir fareymiş..
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Fare her gece dağınık bırakılan vidaları toplayıp kutuya koyuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:57
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