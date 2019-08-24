Her gün 20 saniye uygulayın yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulun!

1 Dudak üstü kırışıklıkları için hareket Bu yoga hareketi için bir adet kaleme ihtiyacımız var. Kalemi dudaklarınızın arasına alın ve yuvarlayarak öne arkaya hareket ettirin. Bu hareketi yaparken başka bir bölgeyi kırıştırmamaya gayret edin ki bir yeri yapalım derken diğer tarafı bozmayalım. Kalemi yuvarlarken yanaklarınızı gülümser gibi kaldırın. Egzersiz sırasında ve sonrasında yanaklarınız altında kaslarınızı hissediyorsanız hareketi doğru yaptığınız anlamına gelir. Bu hareketi düzenli yaparak dudak üstü kırışıklarınızdan kurtulur, daha gergin bir görüntüye ulaşırsınız.

2 Boyun ve alt yanak için hareket Bu hareket için ise bize bir kaşık yardımcı olacak. Kaşığı dudaklarınızın arasında tutun ve bu sırada alt dudağınızla birlikte çenenizi öne doğru itin. Bunu yaparken tavana bakmaya çalışın. Boyun bölgenizdeki ve gıdınızdaki gerilimi hissediyorsanız hareketi doğru bir şekilde yapıyorsunuz demektir. Bu hareketi her gün düzenli olarak yaptığınızda boyun, çene, gıdı ve alt yanaklarınızdaki değişimi ciddi anlamda fark edeceksiniz.

3 Kaşları kaldırmak için hareket Bu hareketi yapmak için sadece ellerimize ihtiyacımız var. İki elinizin avuçlarını ya da üç parmağınızı kaşlarınızın üstüne bastırın ve iki kaşınızı aynı anda yukarıya doğru çekin. Daha sonra kaşlarınızı yukarıda tutun ve bu defa yukarıdayken çatmaya çalışın. Ancak alnınızı kırıştırmamaya dikkat edin. Bu hareket ve direnç sayesinde kaslarınız çalışacak ve kaş bölgeniz daha kalkık görünecek.