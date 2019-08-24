Son Dakika Haberleri: Her gün 20 saniye uygulayın yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulun!
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Her gün 20 saniye uygulayın yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulun!

1 saat önce

Yoga sadece bedenimiz için değil yüzümüz için de süper bir egzersiz.. Düzenli olarak yapılan yüz yogası sayesinde ciltte ve kaslardaki gerginliği hissetmek mümkün. İşte günde 20'şer saniyenizi ayırarak, yüzünüzü genç tutacak 4 temel yüz yogası hareketi.

1
Dudak üstü kırışıklıkları için hareket
Dudak üstü kırışıklıkları için hareket
Bu yoga hareketi için bir adet kaleme ihtiyacımız var. Kalemi dudaklarınızın arasına alın ve yuvarlayarak öne arkaya hareket ettirin. Bu hareketi yaparken başka bir bölgeyi kırıştırmamaya gayret edin ki bir yeri yapalım derken diğer tarafı bozmayalım. Kalemi yuvarlarken yanaklarınızı gülümser gibi kaldırın. Egzersiz sırasında ve sonrasında yanaklarınız altında kaslarınızı hissediyorsanız hareketi doğru yaptığınız anlamına gelir. Bu hareketi düzenli yaparak dudak üstü kırışıklarınızdan kurtulur, daha gergin bir görüntüye ulaşırsınız.
2
Boyun ve alt yanak için hareket
Boyun ve alt yanak için hareket
Bu hareket için ise bize bir kaşık yardımcı olacak. Kaşığı dudaklarınızın arasında tutun ve bu sırada alt dudağınızla birlikte çenenizi öne doğru itin. Bunu yaparken tavana bakmaya çalışın. Boyun bölgenizdeki ve gıdınızdaki gerilimi hissediyorsanız hareketi doğru bir şekilde yapıyorsunuz demektir. Bu hareketi her gün düzenli olarak yaptığınızda boyun, çene, gıdı ve alt yanaklarınızdaki değişimi ciddi anlamda fark edeceksiniz.
3
Kaşları kaldırmak için hareket
Kaşları kaldırmak için hareket
Bu hareketi yapmak için sadece ellerimize ihtiyacımız var. İki elinizin avuçlarını ya da üç parmağınızı kaşlarınızın üstüne bastırın ve iki kaşınızı aynı anda yukarıya doğru çekin. Daha sonra kaşlarınızı yukarıda tutun ve bu defa yukarıdayken çatmaya çalışın. Ancak alnınızı kırıştırmamaya dikkat edin. Bu hareket ve direnç sayesinde kaslarınız çalışacak ve kaş bölgeniz daha kalkık görünecek.
4
Dudaklar ve yanaklar için hareket
Dudaklar ve yanaklar için hareket
Aslında yüzünüzdeki tüm kaslar için etkili olan bu hareket için bir balona ihtiyacımız var. Her gün kademeli olarak daha fazla şişirerek yüz kaslarımızı geliştirebileceğimiz bu harekette balonu şişirirken yüzünüzü şaşkın bir hale getirin. Kaşlarınızı kaldırın ve burnunuzdan hava alarak balonu şişirin. Bunu yaparken yüzünüzdeki hiç bir bölgenin kırışmamasına dikkat edin. Balon şişirme işlemini tamamladıktan sonra da birkaç dakika konuşmayın ki yüzünüzdeki kaslarınız serbest kalsın. Bu hareketi düzenli yaptığınızda birkaç hafta sonra tüm yüzünüzdeki değişimi hemen hissedeceksiniz.




Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:34 
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