Her gün 20 saniye uygulayın yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulun!

Aslında yüzünüzdeki tüm kaslar için etkili olan bu hareket için bir balona ihtiyacımız var. Her gün kademeli olarak daha fazla şişirerek yüz kaslarımızı geliştirebileceğimiz bu harekette balonu şişirirken yüzünüzü şaşkın bir hale getirin. Kaşlarınızı kaldırın ve burnunuzdan hava alarak balonu şişirin. Bunu yaparken yüzünüzdeki hiç bir bölgenin kırışmamasına dikkat edin. Balon şişirme işlemini tamamladıktan sonra da birkaç dakika konuşmayın ki yüzünüzdeki kaslarınız serbest kalsın. Bu hareketi düzenli yaptığınızda birkaç hafta sonra tüm yüzünüzdeki değişimi hemen hissedeceksiniz.