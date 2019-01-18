Her Gün 6 Metre Dalarak Ölüme Meydan Okuyor, Vücutlarıyla Kıskandırıyorlar

Bu inanılmaz fotoğraflar, dünyadaki en tehlikeli işlerden birini yapan kum toplayıcılarının fiziğini gösteriyor.

Her vardiyada en az 100 kere nehre atlayan işçilerin hayatlarını resmen hiçe sayıyor.

Çünkü bu işi yaparken onların hiçbir güvenliği yok. Ayaklarına kramp girebilir, nefessiz kalabilir, akıntıya kapılıp ölebilirler...

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Kamerun'daki nehrin her tarafında aynı anda çalışan 4000 dalgıç vardır, bu gruptaysa sadece altı kişi vardı.



