Her Gün 6 Metre Dalarak Ölüme Meydan Okuyor, Vücutlarıyla Kıskandırıyorlar
50 dakika önce
Kamerun'da kum toplayıcılığı işi yapan erkekler, her gün düzenli olarak nehirde 6 metre dalış yaparak hayatını tehlikeye atıyor. Ölüme meydan okuyan işçiler, vücutlarıyla hemcinslerini kıskandırıyor.
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Bu inanılmaz fotoğraflar, dünyadaki en tehlikeli işlerden birini yapan kum toplayıcılarının fiziğini gösteriyor.
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İnşaat sektörü için nehir yatağına dalış yapıp kum toplayan, Kaslı Afrikalı kabileler hızlı akan tehlikeli nehire atlayıp, 6 metre derine dalıyor.
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Kamerun'daki fotoğrafçı Hugh Brown tarafından görüntülenen kum toplayıcıları, Wouri Nehri'nin dibinde, ıslak kum toplayarak ekmek parası kazanmaya çalışıyor.
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Her vardiyada en az 100 kere nehre atlayan işçilerin hayatlarını resmen hiçe sayıyor.
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Çünkü bu işi yaparken onların hiçbir güvenliği yok. Ayaklarına kramp girebilir, nefessiz kalabilir, akıntıya kapılıp ölebilirler...
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Bir madenci dalmaya hazırlanıyor.
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Kamerun'daki nehrin her tarafında aynı anda çalışan 4000 dalgıç vardır, bu gruptaysa sadece altı kişi vardı.
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Dalgıçlar, kumu nehrin dibinden toplamak için üç kiloluk çelik kova kullanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:14
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