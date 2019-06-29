Her sabah çay içenler dikkat! Farkında olmadan sizi hasta ediyor

1 Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'nin çay tüketiminin fazla olduğunu belirten araştırma görevlisi Gökçen Özüpek, çay tüketiminin tamamen masum olmadığını söyleyerek önemli bilgiler verdi.

2 Kansızlık yapıyor Aşırı çay tüketiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına değinen Özüpek, "Çay tüketiminin tamamen masum olduğunu söyleyemeyiz. Bizim için elzem olan çay tüketim miktarıdır. Aşırı çay tüketimi, içeriğinde bulundurduğu 'tanenler' sebebi ile vücutta demirin emilimini engelleyeceğinden anemi (kansızlık) ismini verdiğimiz sağlık problemine sebep olmaktadır.

3 Taşikardiye sebep oluyor Ayrıca içeriğinde bulunan kafein ise, fazla çay tüketimine bağlı olarak tansiyonu yükseltip, bireylerde taşikardiye sebep olabilmektedir. Ayrıca aşırı tüketildiğinde su kaybının oluşmasını da tetiklemektedir" ifadelerini kullandı.

4 Kansere bile yol açabilir! Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Bükün, yüksek ısıya maruz kalan çayın insan sağlığı üzerinde ciddi zararlara neden olduğunu belirtti ve çayın içerisinde tein ve tanenler içeren bir bitki olduğuna dikkat çekerek, bu tein ve tanenlerin bitkilerin kendilerini korumak amacıyla salgılamış oldukları bileşikler olduğunu ifade etti. Çayın uygun bir yöntemle pişirilmemesinin bu bileşikleri aktifleştirdiğine işaret eden Bükün, bu durumunda kansere varabilecek zararlar oluşturacak olumsuz durumlara yol açtığını vurguladı. Bükün, bunun önüne geçebilmek için çayı demlerken bu bileşiklerin aktif hale gelmesini engelleyecek ısı derecesinde tutulması gerektiğini kaydetti.

5 Sıcak çay yemek borusu kanserine yol açıyor İranlı bilim insanları, alkol ve tütün gibi sıcak çayın da yemek borusu kanserine neden olduğunu ortaya çıkardı. Ateşten yeni indirilmiş sıcak içecekler boğazın dokusuna zarar veriyor ve kansere yakalanma riski 8 kat daha artıyor. Tahran Üniversitesi Tıp Bilimi araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma British Medical Journal isimli tıp dergisinde yayınlandı. Orta Doğu ülkelerindeki gırtlak kanseri oranının bu kadar yüksek olması sıcak çay tüketimi ile ilişkilendiriliyor. Çünkü bu ülkelerde sigara ve alkol çok az tüketiliyor. Araştırma için bilim insanalrı, 300 kanserli ve 571 kanser olasılığı yüksek kişinin çay içme alışkanlıklarını inceledi. Araştırma için gönüllü olan kişilerin neredeyse hepsi düzenli olarak siyah çay tüketiyordu.

6 Araştırma sonucunda kaynar halde bardağa koyulan ve bir kaç dakika içerisinde tüketilen çayın kanser riskini 5 kez arttırdığı görüldü. Sıcak içecekler içmenin neden kansere rebep olduğu ise ısının hasar verici etkisiyle alakalı. Aşırı sıcak sıvılar boğaz ve yemek borusuna zarar veriyor.

7 Siyah çayı ne kadar tüketmeliyiz? 6 fincandan fazla çay tüketmek sağlık açısından zararlı olabilir. Buna göre özellikle siyah çay içenler dikkatli olmalıdır, çünkü siyah çayda yeşil ve beyaz çaydan daha fazla kafein bulunmaktadır.