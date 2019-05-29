Son Dakika Haberleri: Her yıl bu tarihlerde ortaya çıkıyor! Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti
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Her yıl bu tarihlerde ortaya çıkıyor! Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti

21 dakika önce

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silueti, her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkmasına rağmen bu yıl erken görülmeye başlandı.

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Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, bu sene 25 gün önce görülmeye başlandı.
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Ardahan'ın Damal İlçesi Ata Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar her akşam Atatürk siluetini izlemek için seyir tepesinde bekliyor.
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Siluet, havanın güneşli olması durumunda her gün 17.55- 18.10 saatleri arasında Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor.
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Ata mahallesinde oturan Bayram Karadayı, Atatürk silueti yaklaşık bir haftadır çıkmaya başladığını söyleyerek, "Bu görüntüyü izlemeye tüm köy halkı gelir. Burada şenlikler de oluyor. Biz her gün görmeye geliyoruz ama görmeyenleri buraya davet ediyoruz, buyursun gelsinler" dedi.
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Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Bu nedenle Damal İlçesi'nde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:11 
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