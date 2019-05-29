Her yıl bu tarihlerde ortaya çıkıyor! Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silüeti

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Ata mahallesinde oturan Bayram Karadayı, Atatürk silueti yaklaşık bir haftadır çıkmaya başladığını söyleyerek, "Bu görüntüyü izlemeye tüm köy halkı gelir. Burada şenlikler de oluyor. Biz her gün görmeye geliyoruz ama görmeyenleri buraya davet ediyoruz, buyursun gelsinler" dedi.