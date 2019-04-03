Herkes 20'lerinde Sanıyordu! 46 Yaşında Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor

1 Instagram'da 91 binden fazla takipçisi olan Avustralya doğumlu, 46 yaşındaki Danielle Greentree, bu zamana kadar Maldivler, Peru, Bora Bora ve İtalya dahil olmak üzere 70 farklı yere seyahat etti.

2 Danielle'nin seyahatlerinde çekildiği fotoğraflarını gören takipçileri onu 20'li yaşlarda sanıyor.

3 Danielle'nin, Instagram sayfası egzotik tatil yerlerinin çarpıcı görüntüleriyle doludur ve davetkar turkuaz suları ve masmavi gökyüzü ile.

4 Danielle Instagram hesabı ve dış görünüşüyle ilgili şunları söyledi. "Eğer bir moda, yaşam tarzı ya da seyahat fenomeni olmayı düşünüyorsanız, sağlıklı bir özgüvene sahip olmanız gerekir. Sosyal medya etkileyicisi olduğum için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme konusunda daha bilinçliyim.

5 Sahilde büyüdüm ve sağlıklı beslenirken her zaman çok sportif ve aktif oldum, bu yüzden benim için oldukça kolay oluyor.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19