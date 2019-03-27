Son Dakika Haberleri: Herkes Bu Hastaneyi Konuşuyor! 9 Hemşire Birden Hamile

Herkes Bu Hastaneyi Konuşuyor! 9 Hemşire Birden Hamile

45 dakika önce

ABD'de bir hastanede çalışan 9 hemşirenin birden hamile olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.
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Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var" ifadesini kullandı.
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Sosyal medya kullanıcıları arasında viral hale gelen fotoğrafta üniforma giymiş kadınlar ve doğuma girecekleri tarihlerini belirten tabelalarla poz verdi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:44 

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