Son Dakika Haberleri: Herkes Model Sanıyor Ama Mesleği Çok Başka!

Herkes Model Sanıyor Ama Mesleği Çok Başka!

1 saat önce

Yeşil sahalara adını yazdıran ABD'li kadın futbolcu Lauren Sesselmann, yeteneklerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Stoper olarak futbolculuk yapan 35 yaşındaki stoper güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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Olimpiyatlarda bronz madalya alan 33 yaşındaki Lauren şimdilerde tam bir instagram fenomeni.
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Futbolu bıraktıktan sonra eğitmenlik yapan ve kendi adını taşıyan DVD'lerle de ismini duyuran Lauren, ciddi paralar kazandığını ifade ediyor.
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Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken güzel yıldız, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 

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