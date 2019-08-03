Son Dakika Haberleri: Herkes sevgilisi ya da kız kardeşi sanıyor, gerçeği duyan hayret ediyor!
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Herkes sevgilisi ya da kız kardeşi sanıyor, gerçeği duyan hayret ediyor!

1 saat önce

22 yaşındaki Vietnamlı Jonathan Nguyen, genç annesiyle fotoğraflarını paylaştıktan sonra sosyal medyada viral oldu.

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Annesi olduğunu duyan şoke oluyor!
Annesi olduğunu duyan şoke oluyor!
Vietnamlı 22 yaşındaki Jonathan Nguyen, inanılmaz genç gösteren annesinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra olanlar oldu. Fotoğraflarda yanında duran kişi Jonathan'ın, kız kardeşi ve hatta kız arkadaşı sanıldı. Oysa yanındaki kişi Jonathan'ın annesiydi.
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Sosyal medyada viral oldu!
Sosyal medyada viral oldu!
Jonathan'ın gönderisi Avustralya Facebook grubu Subtle Asian Traits'te paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu. Bu paylaşıma 14,000'den fazla beğeni ve 7,400'den fazla yorumu geldi ve annesinin yaşlanmayan görünümünün arkasındaki sırrı merak etti.
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Jonathan Nguyen, annesinin yaşlanmaya meydan okuyan bu görüntüsünü keto diyeti ve egzersize borçlu olduğunu söyledi.
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Jonathan'ın annesi, günlük egzersiz yapıyor, işlenmiş yiyeceklerden tamamen kaçınıyor ve az miktarda karbonhidratlı besleniyor.
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Binlerce insan, Jonathan'ın annesinin genç görünümüne dumur oldu.
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Birçok kişi annesinin kaç yaşında olduğunu sorduğu Jonathan her defasında "Bu bir sır" cevabını verdi. Daily Mail Australia'ya konuşan Jonathan, genç görünümlü annesinin 40'lı yaşlarında olduğunu söyledi.
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Annesi hiç değişmemiş!
Annesi hiç değişmemiş!
Jonathan, yaşlanmayan annesinin yanında bir de çocukluk fotoğrafını paylaştı.


Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 01:23 
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