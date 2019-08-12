Herkesten sekiz kat hızlı yaşlanıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor

1 ABD'de yaşayan Tiffany Wedekind'i görenler büyükanne sanıyor ama aslında gerçek çok farklı...

2 Tiffany nadir görülen bir hastalık nedeniyle herkesten sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor.

3 Bu hastalığın teşhisi çocuklara yaşamlarının ilk iki yılında konuyor ve genellikle hastalar 12 yaşına kadar yaşamını sürdürebiliyor.

4 Ancak onu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özelliği, bu hastalığa rağmen hayatta kalan en yaşlı insanı olması.

5 Tiffany aslında 41 yaşında ancak hastalıktan dolayı 70'lerinde gösteriyor.

6 Yalnızca 26 kilo olan Tiffany, diş dökülmeleri, kalp rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık problemi de yaşıyor.

7 Ancak Tiffany, bu durumun kendisini üzmesine ve yormasına izin vermiyor.

8 Bir temizlik şirketi sahibi de olan Tiffany, zorluklarla işi ve ailesi sayesinde baş ettiğini belirtiyor.

9 Tiffany, yolculuğunun diğer hastalara umut olması açısından sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

10

11

12

13

14

15