Herkesten sekiz kat hızlı yaşlanıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor

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ABD'de yaşayan Tiffany Wedekind'i görenler büyükanne sanıyor ama aslında gerçek çok farklı...
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Tiffany nadir görülen bir hastalık nedeniyle herkesten sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor.
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Bu hastalığın teşhisi çocuklara yaşamlarının ilk iki yılında konuyor ve genellikle hastalar 12 yaşına kadar yaşamını sürdürebiliyor.
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Ancak onu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özelliği, bu hastalığa rağmen hayatta kalan en yaşlı insanı olması.
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Tiffany aslında 41 yaşında ancak hastalıktan dolayı 70'lerinde gösteriyor.
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Yalnızca 26 kilo olan Tiffany, diş dökülmeleri, kalp rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık problemi de yaşıyor.
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Ancak Tiffany, bu durumun kendisini üzmesine ve yormasına izin vermiyor.
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Bir temizlik şirketi sahibi de olan Tiffany, zorluklarla işi ve ailesi sayesinde baş ettiğini belirtiyor.
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Tiffany, yolculuğunun diğer hastalara umut olması açısından sosyal medya hesabından da paylaşıyor.