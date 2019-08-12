Son Dakika Haberleri: Herkesten sekiz kat hızlı yaşlanıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor
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Herkesten sekiz kat hızlı yaşlanıyor! Yaşını duyanlar inanamıyor

45 dakika önce

ABD'de yaşayan Tiffany Wedekind, 50 milyonda bir görülen progeria (erken yaşlanma) yüzünden normalden sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor.

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ABD'de yaşayan Tiffany Wedekind'i görenler büyükanne sanıyor ama aslında gerçek çok farklı...
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Tiffany nadir görülen bir hastalık nedeniyle herkesten sekiz kat daha hızlı yaşlanıyor.
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Bu hastalığın teşhisi çocuklara yaşamlarının ilk iki yılında konuyor ve genellikle hastalar 12 yaşına kadar yaşamını sürdürebiliyor.
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Ancak onu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özelliği, bu hastalığa rağmen hayatta kalan en yaşlı insanı olması.
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Tiffany aslında 41 yaşında ancak hastalıktan dolayı 70'lerinde gösteriyor.
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Yalnızca 26 kilo olan Tiffany, diş dökülmeleri, kalp rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık problemi de yaşıyor.
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Ancak Tiffany, bu durumun kendisini üzmesine ve yormasına izin vermiyor.
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Bir temizlik şirketi sahibi de olan Tiffany, zorluklarla işi ve ailesi sayesinde baş ettiğini belirtiyor.
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Tiffany, yolculuğunun diğer hastalara umut olması açısından sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:36 
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