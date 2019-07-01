Hikayeleri yürek burkuyor! Düğününden 1 gün sonra öldü

1 22 yaşındaki Rugby oyuncusu Navar Herbert'e dokuz ay önce bir beyin tümörü teşhisi konmuştu.

2 Herbert, yıkıcı teşhisi Maia Falwasser ile bebekleri Kyrie'nin doğumundan sadece 2 ay sonra aldı.

3 Çok az ömrü kaldığını öğrenince evlenmeye karar verdiler 1 Haziran'da doktorlar çifte Bay Herbert için başka bir tedavi olmadığını ve kanserinin yayıldığını çok az vakti kaldığını söyledi. Sevgilisi ve çocuğunun annesi Maia Falwasser, bu hastalığın onları ayırmasını kabullenmek istemiyordu. Navar'ı mutlu etmek istiyordu ve evlenmeye kararlıydı. Avustralya Gold Coast'ta bahçede ailesi ve yakın dostlarıyla samimi bir nikah töreni yaptılar.

4 Karısının elini tutup, sevdiğini söyleyince tüm konuklar gözyaşlarına boğuldu Herbert, karısının elini tuttu ve onu ne kadar çok sevdiğini söyledi. Düğüne katılan tüm konuklar o anda gözyaşlarına boğuldu.

5 Henüz yaşına basmamış oğlu ile düğün fotoğrafı çekildi Fotoğrafta beyaz bir gömlek ve papyon takan da küçük oğulları Kyrie. Ne üzücü ki Kyrie, 2 Temmuz'da bir yaşına basacak ama babasının yokluğuyla büyüyecek...



6 Düğünün ertesi gününde hayatını kaybetti Pazartesi günü çocuğunun annesiyle dünya evine giren Herbert, ertesi gün hayatını kaybetti.

7 Haka dansı bile duygulandırdı! Düğün töreninde Herbert'in yakın arkadaşları haka dansı yaptı. Eğlenceli olan haka dansı bile konukları gözyaşlarına boğdu.

8 Falwasser, düğünün videosunu paylaşıp cenaze transferi için yardım istedi Herbert'in son isteği: Memleketi Kotahitanga Marae'ye gömülmekti. Bayan Falwasser, Herbert'in cesedini Yeni Zelanda'ya iade etmek için para toplamak amacıyla kurulan bir GoFoundMe sayfasında düğünün videosunu paylaştı.

9 'Bugün kalbim çok acıyor!' Bayan Falwasser, rahmetli kocasına dokunaklı bir hediye olarak, GoFundMe sayfasında şöyle yazdı: "Bugün kalbim çok acıyor. Ben en iyi arkadaşım olan kocamı ve oğlumuz ise babasını kaybetti. Çok zor bir zaman yaşıyoruz. Desteğiniz bizim sığınağımız. Desteğiniz için gerçekten minnettarım. Umarım düğün videomuzu beğenirsiniz.

10 Falwasser, Facebook'ta kendisini ve kocasını gösteren bir fotoğraf yayınladı. "Sonsuza dek ve daima. Hastalıkta ve sağlıkta." notunu ekledi.

11 Herbert'in cenazesi, oğlunun ilk doğum günü olan 2 Temmuz Salı günü yapılacak.