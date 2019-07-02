Son Dakika Haberleri: Hindistan felaketi yaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
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Hindistan felaketi yaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

20 dakika önce

Hindistan'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvarın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

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Hindistan'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvar çöktü.
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Yaşanan felaket sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, zayıf alt yapı ve derme çatma binalar yoğun yağış sebebiyle büyük hasar gördü.
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Her yıl Haziran ayından Eylül kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina ve duvar yıkıldı.
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Sivil savunma görevlileri Bombay'ın batısında bulunan Malad'da bir tepenin yamacına yapılan gecekondular ve duvarların yoğun yağış nedeniyle yıkıldığını bildirdi.
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Bombay'ın 42 kilometre kuzeyinde bulunan Kalyan kasabasında ise bir okul duvarının çökmesi sebebiyle 3 öğrenci hayatını kaybetti.
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Yine ülkenin batısında bulunan Pune şehrinde duvar çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi.
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Yükselen sel suları sebebiyle zor durumda kalan bin kişi lastik botlarla kurtarıldı.
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Yoğun yağışlar nedeniyle hava trafiği durdu, okullar ve devlet daireleri kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:02 
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