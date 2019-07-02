Hindistan felaketi yaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

1 Hindistan'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda bina ve duvar çöktü.

2 Yaşanan felaket sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, zayıf alt yapı ve derme çatma binalar yoğun yağış sebebiyle büyük hasar gördü.

3 Her yıl Haziran ayından Eylül kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina ve duvar yıkıldı.



4 Sivil savunma görevlileri Bombay'ın batısında bulunan Malad'da bir tepenin yamacına yapılan gecekondular ve duvarların yoğun yağış nedeniyle yıkıldığını bildirdi.

5 Bombay'ın 42 kilometre kuzeyinde bulunan Kalyan kasabasında ise bir okul duvarının çökmesi sebebiyle 3 öğrenci hayatını kaybetti.

6 Yine ülkenin batısında bulunan Pune şehrinde duvar çökmesi sonucu 6 kişinin öldüğü belirtildi.

7 Yükselen sel suları sebebiyle zor durumda kalan bin kişi lastik botlarla kurtarıldı.

8 Yoğun yağışlar nedeniyle hava trafiği durdu, okullar ve devlet daireleri kapatıldı.