Hinduların Kutsal Meyvesi! Mide Ülserinden, Kabızlığa Her Derde Deva

1 İshal, kolera, hemoroid ve vitiligoyu tedavi edebilir

Bael meyvesi, ishal gibi hastalıkların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu meyvenin kurutulmuş tozu, kronik ishalin tedavisinde kullanılır. Olgunlaşmamış bael meyvesinin özü hemoroidi ve vitiligoyu etkili şekilde tedavi edebilir. Ayrıca anemi, kulak ve göz bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.



2 Mide ülserini azaltır Bael, gastrik ülserlerle mücadele etmek için çeşitli antioksidanlarla doludur. Baelin tedavi ettiği bu mide problemi, midedeki asidik seviyede bulunan dengesizlikten dolayı meydana gelir.

3 Kolesterolü kontrol edebilir Bael yaprağının özü, kandaki kolesterol seviyesini kontrol etmek için kullanılabilir.

4 Solunum sorunlarını çözebilir Baelden elde edilen yağ, astım veya soğuk algınlığı gibi solunum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir. Bu yağ ayrıca kafa derisine uygulandığında soğuğa karşı direnç sağlar niteliktedir.