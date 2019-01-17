Hocaları Fikirlerini Delice Buluyordu, 13 Yaşında Kendi Şirketini Kurdu Şimdi Paraya Para Demiyor

1 İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan Liv Conlon çocukluğunda yaşıtları tarafından zorbalığa maruz kalıyor, fikirleri öğretmenler tarafından 'delice' bulunan bir öğrenciydi.

2 Tüm bunlara rağmen pes etmeyen Liv, 13 yaşında Çin'den aldığı ürünleri internetten satarak ticarete başladı ve küçücük yaşta 5 bin sterlin (34 bin 500 TL) kazandı.

3 Zorbalıktan yılan Liv 16 yaşında okulu bıraktı ve yeni yollar aramaya başladı. Genç kız, 19 yaşında boş evleri mali destek olmadan yenilemeye yardımcı olan The Property Stagers adındaki şirketini kurdu.

4 Annesinin mülkünü 3 ay boyunca satamaması üzerine bizzat işe el atan Liv evin 3 günde satılmasını sağladı ve ortaya The Property Stagers çıktı.

5 Genç kadın, ilk yılında 30 bin sterlin (207 bin TL) ikinci senesinde ise tam 1 milyon sterlin (6 milyon 905 bin TL) kazandı. Şirketiyle girişimcilik ödülleri aldı.

6 Para kazanan ve yılda 300'den fazla iş almaya başlayan Liv, annesi Ali ve kardeşi Jack'i de işe alarak kendine 10 kişilik bir ekip kurdu.

7 Kazandığı parayla tek odalık evini döşeyen ve değerini 100 bin sterline çıkaran Liv bunları ailesinin hiçbir desteği olmadan başardı.

8 Genç kadın "Hayatım boyunca tek başına hareket etmek, kendime ait şirket kurmak istedim, 8 yaşındayken bile... Okuldaki zamanlarımda sürekli zorbalığa maruz kalıyordum. Bir süre sonra artık dayanamadım ve bıraktım. Hayal ettiğim gibi kendi şirketimi kurmak için çabaladım. Şimdi düşünüyorum da maruz kaldığım zorbalıklar beni güçlendirdi ve şu an olduğum noktaya getirdi" diyerek başarıya nasıl ulaştığını anlattı.

9

10

11