Hollanda'da, arıların nüfusunu arttırmak için çatılar yeşillendi!

1 Ekosistemin vazgeçilmez minik canlıları arıların yok olması durumunda insanlığın nasıl bir tehlike içerisine gireceği artık herkes tarafından biliniyor. Tozlaşma açısından büyük önem arz eden bu canlıların neslinin tükenmesi, insanlar için yeterli gıdanın yetişmemesi anlamına geliyor. Bu nedenle arıların neslinin tükenmesi, başta gıda ve göç krizi gibi pek çok distopik senaryonun gerçeğe dönüşmesine yol açabilir. Durum böyle olunca arı nüfusunun çoğalması için bilimsel ve çeşitli tasarımsal çözümler bulma yoluna gidildi.

2 Yapay çiçeklerle arıları besleyen Food for Buzz ya da 3B baskı robot çiçeklerden oluşan Synthetic Polleniser gibi projeler, en etkileyici örnekler arasında yer alırken, Hollanda'da Utrecht Belediyesi yeni bir bakış açısı yakalamış gibi görünüyor. 300'den fazla otobüs durağına yeşil çatı ekleyen belediye, arılara şehir içinde yeni yaşam alanları yaratmış.

3 Utrecht, yeni projesinin daha geniş alanlara yayılması için tüm bölge sakinlerinin projeye katılmasını teşvik ediyor. Hollanda'nın en büyük dördüncü şehri Utrecht'te; 316 otobüs durağına sukulentlerle kaplı yeşil çatılar, LED aydınlatmalar ve bambu sıralar eklenmiş. Duraklardaki yeşil çatılar, farklı türler için yeni bir yaşam alanı yaratarak kentin biyolojik çeşitliliğini destekliyor. Çatılar aynı zamanda yağmur suyunu saklıyor ve ince tozları tutarak hava kirliliğinin etkisini azaltıyor. Yeşil çatılar, çok az bakım gerektiren, çiçekleri bal arılarının ve yaban arılarının çok sevdiği sedum (dam koruğu) türünde bitkilerden oluşuyor.

4 Bölge insanlarını da projeye dahil etme amacında olan belediye, çatılarını yeşil çatılara dönüştürmek isteyenlere finansman sağlayarak destek oluyor. Böylece arıların kent ortamında yaşam alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

5 Utrecht sakinleri yeşil duraklardan duydukları memnuniyeti ve gururu sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyorlar.

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8 Olumlu yaklaşanların yanı sıra olumsuz eleştiriler de yok değil. Simon Waters adında bir kullanıcı "Onların yaşam alanlarını mahvediyoruz ve sonra da onlara da otobüs duraklarının üzerinde minicik alanlar armağan ediyoruz. Gelmiş geçmiş en cömert türüz değil mi?" şeklinde eleştiri getirmiş.