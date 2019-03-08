Hollandalı Güzellik Kraliçesi, Doğum Gününü Kutlamak İçin Gittiği Kayak Tatilinde Kalp Krizinden Öldü

1 Hollandalı Model Lotte van der Zee, ailesiyle birlikte Avusturya Westendorf'daki kayak tatilinde kalp krizi geçirip, komaya girdi ve hayatını kaybetti.

2 Üzücü haberi Lotte van der Zee'nin ailesi Instagram hesabından duyurdu.

3 Ailesi, Instagram'da bu fotoğraf karelerini paylaşarak; "Değerli kızımız, her şeyimiz 6 Mart Çarşamba akşamı saat 22:47'de vefat etti. Sevgili Lotte'umuzun artık etrafımızda olmayacağı korkunç bir gerçek.

4 Kalplerimiz kırık. Lütfen dua edin. Tüm içten mesajlarınız için hepinize yürekten teşekkür etmek istiyoruz." notunu düştü.

5 Yerel bir gazeteye konuşan anne ve babası, Lotte'nin, kalp krizinden önceki gece arkadaşlarıyla çıktığını, mutlu ve sağlıklı bir şekilde döndüğünü söyledi.

6 Kızları kahvaltı için aşağı inmeyince ve ailesi onu kontrol etmeye gitti ve yatakta buldu. Annesi, uyandırmaya çalıştı ve ama Lotte van der Zee, komaya girmişti. Genç model daha sonra Münih'teki uzman bir hastaneye nakledildi.

7 Tüm çabalara rağmen güzel model hayatını kaybetti. Lotte'un, kalp krizi sebebi ise belli değil.

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