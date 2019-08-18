Son Dakika Haberleri: Hollandalı kadın futbolcu Anouk Hoogendijk, güzelliğiyle nefes kesiyor!
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Hollandalı kadın futbolcu Anouk Hoogendijk, güzelliğiyle nefes kesiyor!

59 dakika önce

Hollandalı milli kadın futbolcu Anouk Hoogendijk, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor!

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Hollandalı milli kadın futbolcu Anouk Hoogendijk, güzelliği ile takipçilerini kendine hayran bırakıyor.
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Sosyal medyada 190 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü futbolcu, takipçilerine kimi zaman cesur pozlar veriyor, kimi zaman günlük yaşamından kareler sunuyor.
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1985 yılında dünyaya gelen Anouk Hoogendijk, 12 yaşında "Geef Nooit Op" adlı bir TV programına çıktı.
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Saestrum kulübünde üç yıl oynadıktan sonra, 2007 yılında Eredivisie Vrouwen kulübü FC Utrecht'e transfer oldu.
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Ocak 2011'de, İngiliz WSL kulübü Bristol Academy ile sekiz aylık sözleşme imzaladı.
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Şubat 2012'de Utrecht kulübüne döndü. Mayıs 2012'de yenilenen Ajax Vrouwen kulübüne transfer oldu.
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Ocak 2014'te Hoogendijk Arsenal Ladies kulübüne transfer oldu. Temmuz 2014'te Ajax Vrouwen kulübüne geri döndü.
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İşte Anouk Hoogendijk'in beğeni toplayan Instagram paylaşımları...
İşte Anouk Hoogendijkin beğeni toplayan Instagram paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:14 
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